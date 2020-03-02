Олексій Гончарук розповів українцям про рекордно низькі платіжки за комуналку, але замість захоплень наразився на шквал критики

Український прем'єр-міністр похвалився тим, що країна без проблем подолала календарну зиму. За його словами, в результаті люди отримають рекордно низькі платіжки за лютий.

«Ми чудово пройшли зиму, це сталося і завдяки прекрасній погоді... За лютий люди отримають рекордно низькі платіжки за останні роки», - запевняє Гончарук.

Зокрема, він повідомив, що ціна за газ у лютому була нижче 4 тис грн за тисячу кубометрів. Це повинно дозволити деяким теплогенеруючим підприємствам знизити вартість послуг для споживачів.

Втім, українці залишилися не в захваті від запевнень прем'єра. Так, люди стверджують, що все перераховане Гончаруком не є заслугами уряду. На їх думку, це просто результат на диво теплої зими.

«Класика - пройшла весна, настало літо, спасибі партії за це», «Ми прекрасно пройшли зиму завдяки прекрасній погоді! Кращого профі і професіонала зеболіки вже не знайдуть! Ще раз дружно ляскаємо в долоні!», «Хто-небудь вірить цьому популісту?», «У січні вже були рекордно низькі (Київ "Єврореконструкція" 01.20 в 2 рази більше ніж у 12.19), а в 02.20. ще нижче. Вибрав незнайок наш мудрий народ», «Цей піз…ож вже всім набрид!», «Навіть рекордно тепла зима не врятує Гончарука від рекордно короткого терміну перебування його в прем'єрському кріслі», «В минулому місяці теж сурмили про зниження цін і те, що опалення буде дешевим як ніколи, але особисто у мене в платіжці була цифра як ніколи велика, точніше абсолютний рекорд. Тому інформація з цієї статті, замість того що б розслабити, змушує мене напружитися. Зловив себе на думці що рівень довіри до повідомлень від нової влади різко нижче ніж коли-небудь», - коментують люди слова прем'єра.

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