Нинішній Кабінет міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком не є ефективним у соціальній, промисловій та житлово-комунальній політиці

Таку думку в ефірі українського телеканалу озвучив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Politeka.net.

За його словами, стосовно поточного уряду "виник незрозумілий парадокс".

Корнієнко також додав, що довіра до президента і його економіко-соціального курсу зберігається достатньо високою.

В той же час є питання до виконання курсу і програми Зеленського, відповідальність за які покладена на Кабінет міністрів Олексія Гончарука.

"Люди не відчули це в своїй кишені, на своєму подвір'ї, не відчули в стані поліпшення медичної інфраструктури, наприклад", - пояснив соратник глави держави.

Як стверджує Олександр Корнієнко, в окремих сферах "панує певний безлад". Політик також додав, що важливим питанням також є промислова політика, і для підтримки цієї сфери можуть призначити додаткового віце-прем'єра.

"Фінальна конфігурація буде обговорюватися на засіданні фракції у вівторок", - підкреслив глава "Слуги народу", розмірковуючи про кадрові перестановки в силовому блоці.

Раніше ми розповідали про таємної зустрічі прем'єр-міністра Олексія Гончарука та голови ОПУ Андрія Єрмака. Відомо, що топ-чиновники зустрілися ввечері, 2 березня, в одному з київських ресторанів.

За інформацією журналіста Крістофера Міллера, в розмові політики згадували олігарха Ігоря Коломойського.

"Розмова, безумовно, серйозний, але ведеться приглушеними голосами. Нічого не чую... Тільки що вони закінчили розмову і пішли. Не почув багато, але чув ім'я Ігоря Коломойського", - повідомив він.

Через деякий час з'явилася інформація про те, що на таємній зустрічі глава Офісу президента Андрій Єрмак нібито висунув Олексію Гончаруку жорсткий ультиматум.

2 березня Олексій Гончарук дав брифінг, на якому заявив, що не писав заяву про відхід у відставку.

"Я ніяких заяв на цю хвилину не писав. Також багато знаю, чув, очевидно, на цьому тижні буде ще багато консультацій з президентом і Верховною Радою. Станом на зараз я нічого коментувати не хочу", - заявив глава уряду.

Нагадаємо, новим прем'єром може стати чиновник часів Януковича, українці сказилися.

Як повідомляла Politeka, Гончарук після подвійних платіжок порадив торгувати зброєю і не тільки.

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