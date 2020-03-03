У вівторок, 3 березня, в Києві представники "Національного корпусу" вийшли на масову акцію під стіни Конституційного суду, де сьогодні розглядатимуть можливе скасування закону про люстрацію

За словами учасників пікету, вони збираються протистояти реваншу екс-регіоналів, передає "Цензор".

Противники скасування люстрації впевнені, що нинішня влада лобіює це рішення, щоб стало можливим призначати на державні посади, у тому числі в уряді, чиновників часів екс-президента Віктора Януковича.

"Реваншу не буде! "Національний Корпус" виходить на протест проти скасування закону про люстрацію і проти повернення на вищі державні посади в Україні відвертих ворогів і агентів кремлівського впливу, що готує нам "зелена влада" в колаборації з залишками Партії регіонів", - йдеться в телеграм-каналі політсили.

Наголошується, що під стінами суду зібралося кілька сотень мітингувальників, до яких приєднався голова "Нацкорпусу" Андрій Білецький.

Нагадаємо, стало відомо, що президент Володимир Зеленський активно підбирає нову кандидатуру на місце прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Серед можливих наступників останнього колишні віце-прем'єр-міністри часів Януковича - Валерій Хорошковський (мультимільйонер і екс-власник "Інтера") і Сергій Тігіпко (колишній голова фінансово-промислової групи "ТАС", був заступником керівника центрального штабу "Партії регіонів").

Раніше Кабмін програв процес в Європейському суді з прав людини, що стосується люстрації.

Рішення ЄСПЛ набуло статусу остаточного. Раніше суд визнав український закон про люстрацію таким, що суперечить Європейській конвенції з прав людини. Тепер Україна повинна буде виплатити компенсації чиновникам, які в свій час були звільнені після прийняття цього закону у вересні 2014 року.

Нагадаємо, слуги народу підготували нові випробування українцям: "Тотальне стеження за...".

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