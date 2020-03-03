Разом з головою уряду Олексієм Гончаруком покинуть свої посади ще ряд міністрів

Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубинський, передає Politeka.net. За його інформацією, Кабмін буде перезавантажений, і його очолить Денис Шмигаль – чинний віце-прем'єр, який раніше працював губернатором Івано-Франківської області.

На засіданні фракції президентської партії оголосять нових голів Міністерства у справах ветеранів, Міністерства аграрної політики, Мінпромисловості та МОЗ.

У той же час посади збережуть голови МВС, Мінфіну, Мін'юсту, Мінекономіки та Міносвіти.

Хто займе посаду віце-прем'єра, поки ще неясно.

Раніше ми повідомляли, крісло під Гончаруком почало хитатися ще з кінця минулого року, коли спливла правда про космічні зарплати й премії працівників Кабміну. Потім був скандал з прослуховуванням в його кабінеті: Гончарук на нараді зізнався що нічого не розуміє в економіці, також, як і Зеленський.

Останньою краплею стала ситуація з подорожчанням комунальних послуг на тлі обіцяного зниження (газ, опалення і т. д.). Незважаючи на численні скарги українців на непідйомні платіжки, Гончарук продовжував заявляти про якісь "успіхи".

Так, чиновник нещодавно похвалився: «Ми чудово пройшли зиму, це сталося і завдяки прекрасній погоді... За лютий люди отримають рекордно низькі платіжки за останні роки».

Зокрема, він повідомив, що ціна за газ у лютому була нижче 4 тис грн за тисячу кубометрів. Це повинно дозволити деяким теплогенеруючим підприємствам знизити вартість послуг для споживачів.

Мешканці країни активно коментують ствердження політика, заявляючи, що все ним перераховане не є заслугами уряду, а просто результат на диво теплої зими.

«Класика - пройшла весна, настало літо, спасибі партії за це», «Ми прекрасно пройшли зиму завдяки прекрасній погоді! Кращого профі і професіонала вже не знайти! Ще раз дружно ляскаємо в долоні!», «Хто-небудь вірить цьому популісту?», «У січні вже були рекордно низькі... Вибрав незнайок наш мудрий народ», - реакція українців очевидна.

Нагадаємо, спливли подробиці таємної зустрічі близького соратника Зеленського з Гончаруком.

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