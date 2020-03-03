Головна проблема українського уряду полягає в повній відсутності культури відповідальності

Як повідомляє Politeka, про це у новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв. Він підкреслив, що на відміну від Заходу, в Україні дуже часто виникає питання про те, чому саме ця людина сидить на високопоставленій посаді.

За словами ведучого, топ-чиновники, які не є професіоналами у своїй сфері, тільки збіднюють суспільство і роблять цілі галузі неэффектиными.

«До появи Гончарука у нас була одна велика проблема – безвідповідальність влади перед виборцем. Ми їх обирали, а потім втрачали один одного на 5 років. Влада жила в своєму світі, а ми в паралельної Україні. Але на ключових напрямках у нас хоча б намагалися залишати професіоналів», - наголосив ведучий.

За його словами, цей принцип почав руйнуватися вже за Петра Порошенка, однак навіть тоді ситуація не досягала таких катастрофічних масштабів як зараз. В якості прикладу він навів Арсенія Яценюка і Володимира Гройсмана, які не були хорошими прем'єрами, але все одно мали хоч якийсь пристойний досвід роботи.

«Призначення навіть поганих прем'єрів йшло в рамках якогось алгоритму. Стаж, досвід роботи, успіхи на попередніх етапах кар'єри. А тепер у нас Гончарук. Це насмішка над самою ідеєю формування інститутів влади. Та ладно, він взявся нізвідки. З масовки телепередач Пальчевського. Але ж він не дає ніякого результату», - обурений Лесєв.

Ведучий нагадав про те, що в січні промислове виробництво в Україні впало на 8,5%, а вантажооборот – на 21%, що стало рекордом за роки незалежності.

«І це ми ще без коронавіруса. До речі, якщо він у нас з'явиться в країні – це ж буде справжня ж*па. Уряд до нього не готовий. На всю країну лише тисяча тестів з виявлення вірусу. Вільних боксів немає. Спеціальних швидких машин немає. Куди звозити пацієнтів – ніхто не знає. Немає навіть екстреного телефону допомоги. А у нас президент думає, відправляти Гончарука або не відправляти у відставку», - підсумував ведучий.

Нагадаємо, Лесєв вказав на головну помилку Зеленського з Гончаруком і Тігіпко.

Як повідомляла Politeka, Ігор Лесєв розкрив, чому Зеленський не звільняє профана Гончарука.

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