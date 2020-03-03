Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидатуру Дениса Шмигаля на пост прем'єр-міністра

Увечері у вівторок, 3 березня, президент прибув на засідання фракції «Слуга народу». Як стало відомо, на ньому обговорювалося питання відставки Олексія Гончарука з посади голови Кабміну.

Так, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підтвердив, що отримав від нинішнього міністра заяву про відставку за власним бажанням. У той же час, прес-служба Окружного адміністративного суду Києва повідомила, що прем'єр-міністр просить суд заборонити голові Верховної Ради розглядати питання про його відставку. Втім, незабаром після публікації відповідного повідомлення сайт суду перестав працювати.

«Страна» з посиланням на присутніх на засіданні нардепів повідомила, що Зеленський запропонував призначити на посаду прем'єра Шмигаля.

Також, OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела повідомляє, що Зеленський запропонував кандидатури міністрів, які повинні замінити членів нинішнього Кабміну.

Так, міністром економіки повинен стати Роман Жуковський, який працює у Світовому банку. А нинішній голова відомства Тимофій Милованов за задумом президента повинен буде очолити міністерство сільського господарства.

На посаду глави Мінфіну Зеленський запропонував екс-першого заступника міністра фінансів Ігоря Уманського.

Міністерство енергетики і екології також має змінити керівника, однак його кандидатура поки не розкривається.

Міністром промислового розвитку і оборонного комплексу президент запропонував призначити Ігоря Користильова.

Глава Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька також піде у відставку прямо з карантину в Нових Санжарах: її місце займе міністр охорони здоров'я часів Віктора Януковича Ілля Ємець.

Раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубинський розповів, що Кабмін буде перезавантажений, і його очолить Денис Шмигаль – чинний віце-прем'єр, який раніше працював губернатором Івано-Франківської області.

Повідомлялося, що на засіданні фракції президентської партії оголосять нових глав Міністерства у справах ветеранів, Міністерства аграрної політики, Минпромышленности та Моз.

У той же час посади збережуть глави МВС, Мінфіну, Мін'юсту, Мінекономіки та Мон.



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