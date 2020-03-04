Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку, фото документа з'явилося в мережі

Заява про це показали сьогодні, 4 березня, на засіданні комітету у Верховній Раді.

"Прошу прийняти мою відставку з посади прем'єр-міністра України", - написав він 3 березня у зверненні до парламенту.

Зазначимо, на засіданні фракції «Слуга народу» спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підтвердив, що отримав від нинішнього міністра заяву про відставку за власним бажанням.

У свою чергу присутній на засіданні фракції Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра.

Крім того, президент запропонував кандидатури міністрів, які повинні замінити членів нинішнього Кабміну.

Так, міністром економіки повинен стати Роман Жуковський, який працює у Світовому банку. А нинішній глава відомства Тимофій Милованов за задумом президента повинен буде очолити міністерство сільського господарства.

На посаду глави Мінфіну Зеленський запропонував екс-першого заступника міністра фінансів Ігоря Уманського.

Міністерство енергетики і екології також має змінити керівника, однак його кандидатура поки не розкривається.

Міністром промислового розвитку і оборонного комплексу президент запропонував призначити Ігоря Корыстылева.

Глава Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька також піде у відставку прямо з карантину в Нових Санжарах: її місце займе міністр охорони здоров'я часів Віктора Януковича Ілля Ємець.

Відзначимо, 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка буде розглядати "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісі Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку".

Парламент може замінити главу уряду і призначити нових міністрів.

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