Андрій Пальчевський розповів, чому президент Володимир Зеленський не розпустить чинне скликання Верховної Ради

Про це йдеться у новому відео зверненні українського телведущего, яке з'явилося на його сторінці в Facebook. (Щоб переглянути відео – проскроллье вниз)

«На телебаченні, і головне на вулиці, мені задають одне питання: «Розпустить Раду Зеленський?» Відповідь: «Не розпустить». Якщо він розпустить цю Раду, туди прийдуть інші люди, і буде оголошений імпічмент вже практично бездеятельному президенту. Тому вони будуть тягнути зараз під керівництвом нового олігарха. Заміна: замість олігарха, на арену виходить олігарх А в особі свого Дениса Шмигаля. Решта всі зміни, хтось міністр економіки, і всіх інших – це не більше ніж ар'єргардні бій за утримання у влади», - зазначив журналіст.

Пальчевський додав, що єдиний шанс для президента Зеленського відновити репутацію – це посадити Петра Порошенка, як було обіцяно.

«Довіри до Зеленському немає, і більше не буде ніколи. Єдина надія залишається посадка Порошенко, але її не буде, як і всього іншого, що обіцяли ще навесні», - заявив він.

Також Пальчевський зазначив, що в Україні настав час змінювати форму правління.

«Що робити нам, нормальним людям, патріотам України? Нам треба буде шукати нові форми суспільної злагоди. З президентами шість разів штангу давати більше не можна. Давайте думати про нової Конституції друзі», - підсумував телеведучий.

ЗеЮщ? опять в штангу? ЗеЮщ? Gepostet von Андрей Пальчевский am Mittwoch, 4. März 2020

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