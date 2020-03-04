Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука відправили у відставку

За його звільнення з посади проголосували 353 народних депутати. Після успішного голосування депутати встали, голосно кричали і аплодувати.

Відзначимо, що фракції "Європейська солідарність" і "Голос" не голосували за відставку прем'єра. Вони одноголосно утрималися. Решта фракцій підтримали відставку прем'єра.

Додамо, що Володимир Зеленський під час виступу в парламенті розкритикував Кабмін Гончарука, заявивши, що відсутності корупції недостатньо. Він зазначив, що уряд знав, що робити, але знати мало - потрібно багато працювати.

«Ми не повинні боятися правди, ми повинні визнавати помилки. Ми постійно чуємо про економічний стрибок, але є враження, що економіка спіткнулася і ризикує проїхати обличчям по землі », - зазначив президент.

Тепер, згідно з процедурою, Володимир Зеленський повинен подати на розгляд парламенту нову кандидатуру на посаду глави уряду. Найімовірніше, новим прем'єром стане Денис Шмигаль.

Відзначається, що разом з Гончаруком у відставку можуть піти багато міністрів з його команди. Втім, з новим прем'єром, швидше за все, залишаться працювати віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр юстиції Денис Малюська, а також глава МВС Арсен Аваков.

Як відомо, 3 березня Гончарук написав заяву про відставку. У середу, 4 березня, заяву розглянули на засіданні парламентського комітету організації державної влади, а також ухвалили на позачерговому засіданні парламенту, яке скликав президент.

Про відставку Гончарука заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання фракції "Слуга народу". Президент України Володимир Зеленський під час засідання запропонував призначити на місце Гончарука нинішнього віце-прем'єра Дениса Шмигаля.

Нагадаємо, що Олексій Гончарук приречений, прем'єра чекає сумна доля після вигнання: «Прощай».

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