Один зі звільнених з полону бойовиків українець міг працювати на терористів самопроголошених республік

Про це повідомили у прес-службі Служби Безпеки України. Як стало відомо, СБУ підозрює одну людину в роботі на так звану «МДБ ДНР». Під час перебування на окупованій території він брав участь у тортурах полонених українських військових. Відомо, що він перебував у Донецьку, у в'язниці на території колишнього заводу «Ізоляція». Там він добровільно став частиною підрозділу бойовиків.

«Спільно з іншими учасниками НЗФ він застосовував фізичне насильство і катував своїх же співгромадян, як цивільних осіб, так і полонених військовослужбовців ЗСУ, які трималися в цій катівні», - відзначають в прес-службі.

Цього українця повернули на територію України в рамках обміну полоненими в грудні 2019 року. СБУ вдалося зібрати докази співпраці людини з бойовиками і здійснення ним особливо тяжких злочинів проти громадян України. Крім цього, під час обшуку за місцем проживання цієї людини були знайдені докази його причетності до терористичних об'єднань «ДНР».

На даний момент слідство триває. Обвинуваченому обирають запобіжний захід. Зазначимо, що офіційно СБУ не озвучує ім'я затриманого, але журналістам вдалося з'ясувати його особу.

За даними джерел Української правди, мова йде про Євгена Бражнікова. Раніше він працював заступником директора з безпеки Донецького энергозавода. Підтвердили інформацію видання й потерпілі від рук Бражнікова. Так, колишній полонений Станіслав Печенкін розповів, що Бражніков обливав полонених холодною водою і бив їх для отримання зізнань. Він зазначив, що раніше Бражніков працював міліціонером, а в 2014 році був активним учасником "російської весни". Він брав участь у проросійських мітингах, допомагав бойовикам і окупантам. Інформацію про Бражнікова підтвердив також журналіст Станіслав Асєєв, якого теж звільнили з полону.

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