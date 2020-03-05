Президент України Володимир Зеленський поспілкувався зі своїм попередником Петром Порошенком

Розмова відбулася у Верховній Раді біля президії перед заслуховуванням питання призначення нового складу уряду в чруде, 4 березня. Відповідні кадри з'явилися в мережі. (Щоб подивитися – проскролльте вниз)

У президії парламенту зав'язалася бесіда між Сергієм Рахманіним, Іриною Геращенко, Дмитром Разумковим, Русланом Стефанчуком і Володимиром Зеленським. Пізніше президія підійшов Порошенко. Спочатку він слухав.

Коли депутати покинули президію, до Володимиру Зеленському підійшов Петро Порошенко і кілька хвилин з ним розмовляв. Про що саме говорили політики невідомо, однак за підсумками розмови вони потиснули один одному руки.

Помітивши, що Порошенко і Зеленський ведуть розмову, Разумков навіть відвів очі.

Відзначимо, така зустріч буквально сколихнула український сегмент інтернету. Користувачі активно коментують рукостискання Зеленського і Порошенка.

«Це шикарно», «Скільки сенсу в одному фото», «Повів у Лук'янівське», «Жоден в очі не дивиться. Соромно обом», «Це фото увійде в історію», «Вова плаче?», «Хлопчикові дав кілька порад», «Дуже цікаво. Це, здається, перше їх рукостискання з часів стадіонних дебатів. При тому що першим простягнув руку Порох, Зеленський міг і не відповідати йому тим же. Але відповів, в результаті вийшло вкрай рідкісне в політиці рукостискання двох президентів», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, таємниче зник кандидат у міністри, який відмовив Зеленському, ситуація на межі.

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