В той час, як весь світ посилено готується до протистояння з коронавірусом, Україна зайнялася перестановками у владі і повністю перемкнула на це свою увагу

Як повідомляє Politeka, про це у своєму новому відеозверненні розповів український телеведучий Андрій Пальчевський (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

«Каліфорнія ввела надзвичайний стан. В Україні ми зайняті питанням: «Чи хороший був дурень Х, якого поміняли на чергового придурка Y?», замість того, щоб боротися усім світом хоча б за одне наше право, а саме – мати можливість зробити тест на коронавірус», - обурився Пальчевський.

За його словами, «смотрящий від Зеленського по медицині» Михайло Радуцький та інші чиновники зробили все, щоб Україна на порозі вірусу залишилася без необхідних тест-систем. Пальчевський підкреслив, що всього в Україні їх встигли зробити 10, в той час як в Італії в тиждень роблять 10 тисяч.

«У нас всіх хворих кладуть поруч: і з вірусом, і без вірусу», - заявив ведучий.

Він звернувся до українців в цілому і особливо до тих, у кого є діти. Пальчевський порадив звернути увагу на досвід інших країн, по можливості залишати дітей вдома і залишатися самим, закривати рот маскою, якщо є, і частіше мити руки.

«Нам ще дотягнути до літа, а там, дивись, і влада зміниться», - підсумував Пальчевський.

Раніше журналіст підкреслив, що Україна не готова до епідемії коронавіруса. За його словами, головна проблема України сьогодні – це не призначення прокурора і не чергова зміна варти поруч з Банковою, а коронавірус.

«Ми абсолютно до нього не готові, нас обманюють, коли кажуть, що його немає в Україні. Що всього чотири випадки. Я можу сказати зі свого особистого досвіду. Мені тільки що дзвонила жінка, яка перехворіла двостороннім запаленням легенів після перенесеного грипу. І її дитина 14 років з температурою 40 пролежала чотири дні теж із запаленням», - зазначає журналіст.

Ответят... ответят... Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 5. März 2020

Нагадаємо, Пальчевський тицьнув владу Зеленського носом у головну проблему України.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський розкритикував президента: «Довіри до Зеленського немає і більше не буде ніколи».

Також Politeka писала, що Пальчевський розгромив команду Зеленського: «Влада дорого заплатить за сволотість, яку вони нам влаштували».