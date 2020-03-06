Новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль виправдався після резонансної заяви про відновлення подачі води в окупований Крим

Свої слова, сказані в ефірі одного з українських телеканалів, він уточнив на сторінці в Facebook.

"В черговий раз хочу підкреслити, що уряд не забуває про українців, які живуть на території тимчасово окупованого українського Криму. Ми хочемо допомагати цим людям. Ми хочемо, щоб вони відчували, що ми піклуємося про них. Дійсно, з технічних причин поділити воду, яка піде людям і воду, яка піде на військові бази неможливо", - сказано в повідомленні.

За словами глави уряду, "ця теза загубився в шумі студії".

"Позиція залишається незмінною: ми хотіли б подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної можливості робити цього в деокупации півострова і повернення його до складу України", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, в ефірі одного з українських телеканалів, Шмигаль заявив, що водопостачання анексованого півострова треба відновити, оскільки там живуть українці, а Крим - це Україна.

Він додав, що блокування подачі води в Крим може обернутися гуманітарною катастрофою.

"Питання подачі води в окупований Крим - це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть у Криму. Неподання туди води приведе до гуманітарної катастрофи. Там живуть українці, ми не перекриємо воду для українців. Крим - це Україна... Окупант не може нести відповідальність за українців, які там живуть", - сказав Шмигаль.

Ці слова нового прем'єра України викликали неоднозначну реакцію. Багатьох така позиція обурила.

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