Відомого політика, колишнього народного депутата Віктора Чумака призначили виконуючим обов'язки Офісу Генпрокурора

Про це повідомило видання «Дзеркало тижня» з посиланням на свої джерела. Як стало відомо, перший заступник генпрокурора Віталій Касько 5 березня подав у відставку. Тимчасовим заступником замість нього Руслан Рябошапка призначив Чумака.

Нагадаємо, що 5 березня на позачерговому засіданні парламенту народні депутати висловили недовіру Рябошапці. За відставку глави ГПУ проголосувало 263 нардепа. Відставку Рябошапки пов'язують з тим, що він не підписав підозри колишньому президенту України Петру Порошенку. Рішення генпрокурора нібито викликали невдоволення Володимира Зеленського. Сам президент заявив, що якщо результату роботи немає – тоді до побачення.

Як повідомляло видання «Страна», Віталій Касько, який працював в Офісі Генпрокурора, був земляком і однокурсником екс-голови Офісу президента Андрія Богдана. Рябошапку, як зазначають у виданні, теж вважали людиною, близькою до Богдана.

Віктор Чумак, який прийшов на заміну Касько, політик з великим стажем. Він двічі був депутатом Верховної Ради – один раз від партії Віталія Кличка «УДАР», а другий раз – від БПП. Правда, пізніше він покинув фракцію БПП. У 2018 році Чумак очолив передвиборний штаб глави «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка. Політики об'єднали свої сили заради гарного результату, але очікуваних результатів це не принесло.

В 2019 році Рябошапка призначив Чумака заступником генпрокурора - головним військовим прокурором. Зазначимо, що після відставки Рябошапки, до призначення нового генпрокурора виконувати обов'язки глави ГПУ буде його заступник.

Додамо, що у ЗМІ вже обговорюють ряд політиків і чиновників, які можуть прийти на заміну Рябошапці. Так, кандидатами на місце генпрокурора називають депутата від "Слуги народу" Сергія Іонушаса і главу ДБР Ірину Венедиктову.

Нагадаємо, що скандал з відставкою генпрокурора насмішив українців: "100% вірно".

Як повідомляла Politeka, Рябошапку застукали за непристойним листуванням після скандалу з Зеленським: «Вова дав команду».

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