Новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль опинився в центрі гучного скандалу, як тільки вступив на посаду

Хвилю обурення викликали його слова про необхідність подачі води в аннексированный Крим, сказані в ефірі одного з українських телеканалів.

Слова новообраного прем'єра визнали за намір прямою допомогою Росії, перехід президентської політсили на ідеологію «руського світу» і навіть раннім подарунком Путіну до дня народження.

Серед тих, хто різко відреагував на таку заяву відомі журналісти: Роман Цимбалюк, Павло Казарін.

Політолог Сергій Таран після слів прем'єра заявив, що «Слуга народу» переходить на ідеологію «руського світу».

У свою чергу волонтер Семен Кабакаев визнав слова прем'єра тестом «на вошивість» для українців — мовляв, проковтнуть чи ні.

"Це просто нонсенс, це треба не мати мізків в голові, чи це спланована провокація... Я думаю мені не треба вам пояснювати, що, за міжнародним правом, відповідальність за окуповану територію несе країна-окупант. Повністю за все, за воду, за соціальне забезпечення, пенсії та ще довго можна перераховувати.

У мене два варіанти: або Шмигаль почав курс, який запланували на відновлення світу з РФ, чи це знову зняття реакції суспільства, подивитися, проковтнуть чи ні. Погано почав, погано кінчить", - зазначив він.

нагадаємо, незабаром Шмигаль поспішив виправдатися і заявив, що один з його «загубився в шумі студії», а позиція уряду незмінна: відновлення води можливе тільки після повернення Криму до складу України.

Прокоментував зміни в уряді і директор програми Міжнародна і внутрішня політика аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Юрій Романенко

«Соросята розганяють, що Morgan Stanley рекомендує продавати українські бонди відставки уряду Гончарука та Рябошапки. Звичайно ж, транснаціональні спекулянти втративши контроль над Мінфіном, а скоро і НБУ, втрачають можливість формувати максимально зручні для себе умови. Використовуючи українських лохів для небаченої стрижки. Все, хлопці, атракціон небаченої щедрості закінчується. Корівка майже здохла. Finita la commedia», - заявив він.

Нагадаємо, Зеленський підсунув українцям нового прем'єра: "зарплата більше 2 млн".

Як повідомляла Politeka, новий міністр вляпався у гучний скандал, не встигнувши сісти в крісло: "Україні не потрібен...".

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