Володимир Зеленський під час огляду нових вагонів відзначився жартом про українські «зади»

У п'ятницю, 6 березня, президент України прибув з візитом на Крюківський вагонобудівний завод, де провів огляд нової продукції разом з головою спостережної ради підприємства Володимиром Приходьком, повідомляє Politeka (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Під час огляду також був присутній директор заводу Максим Крамаренко. Він розповів, що нові вагони відповідають європейським вимогам, у той час, як стандарти для країн СНД передбачають більш широкі габарити.

«Це ви побачите. Це у нас тут такі вагони, тому що це у нас європейський габарит. Тут з хорошим добротним задом не викрутишся», - зазначив Приходько.

У свою чергу, Зеленський не стримався і пожартував про «українськи зади».

«Так що – у нас в Україні зади нормальні», - зауважив президент.

«У нас з цим добре, та», - погодився з ним директор заводу.

Після цього присутні засміялися.

Нагадаємо, напередодні несподіваний конфуз стався під час виступу Володимира Зеленського у Нових Санжарах. 5 березня підійшов до кінця карантин українців та іноземців, евакуйованих з китайського Уханя після початку епідемії коронавірусу і розміщених в санаторії у Нових Санжарах. З цього приводу президент особисто прибув в населений пункт.

Втім, виступ Зеленського не обійшовся і без конфузу. Так, президент звернувся до іноземців, які були евакуйовані разом з українцями і провели у Нових Санжарах останні два тижні. Глава держави запропонував їм ненадовго затриматися в Україні, розповівши їм про туристичну привабливість нашої країни.

«Побудьте трохи в Україні, це дуже важливо. Зараз той час, коли можна займатися туризмом. Ви бачите, навіть у порівнянні з багатьма країнами Європи у нас найменша кількість випадків, і ми їх контролюємо. У нас чудова країна і багато місць, де можна нормально відпочити, поки вся ця вірусна історія пройде, а вона обов'язково пройде», - заявив президент.

Але як тільки Зеленський закінчив свою думку, над його головою голосно закаркали ворони. Президент посміхнувся і вказав на них рукою, вважаючи це знаком, що його слова «підтверджені».

Нагадаємо, Зеленський відмочив на зустрічі з евакуйованими у Санжарах після побоїща.

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