Півроку уряд під керівництвом Олексія Гончарука, переконаний у тому, що веде український народ до кращого життя, здійснював колективне самогубство

Таку думку на своїй сторінці у Фейсбуці висловив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів, передає Politeka.

За його словами, це були тяжкі шість місяців для нього, тому що доводилося щодня дивитися на те, як добре знайомі люди закопують себе, і не мати можливості їм допомогти.

«На жаль корона-вірус прийшов до нас ще у вересні. Це такий вірус, коли на головах ростуть корони. І повірте, він просто масово вражав людей», – пояснив Андрусів.

Міністри на чолі з Гончаруком проігнорували три базові речі, необхідні для проведення ефективної політики, – кадри, ресурси і моніторинг. А саме в них і впираються всі, навіть найграндіозніші плани. Замість цього наймолодший прем'єр в історії України катався на самокаті по кабінету, креативив і сипав презентаціями та слайдами.

Повний провал ефективної роботи вирішили компенсувати брехнею.

«Спостерігати це було дуже важко. Коли обманюють люди, яких тобі важко критикувати, це викликає розгубленість. Брехня не продовжувала життя уряду, а щодня скорочувала», – підкреслює автор.

При цьому Андрусів згоден, що за півроку зробити прорив не під силу було навіть поляку Бальцеровичу, однак український уряд не заклав ніякого фундаменту для того, щоб розвивати Україну. Замість цього апарат, збудований попередником Гончарука, переживав «ураган і землетрус». Не було ні стратегії, ні мети, люди масово звільнялися або ж нехтувалися своїми керівниками.

«Мене часто запитували, а хто у владі нормальний. Я відповідав дуже просто - той, хто має страх. Тому що бути міністром - страшно. Це колосальна відповідальність. І коли є страх не впоратися, провалитися - це мотивує, це організовує, фокусує. На жаль, корона-вірус позбавляв страху більшість», – пояснив експерт.

Через провал Гончарука постраждало ціле покоління, яке могло похвалитися передовими поглядами і просило влади.

«Тепер повинні пройти роки, поки ми заслужимо право і довіру знову просити дозволу керувати країною», – резюмує Андрусів і зазначає, що новому главі Кабміну доведеться взяти на плечі «важку ношу помилок марнославства і неготовності попередників».

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