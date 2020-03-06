"Людина, яка кожного року на новій роботі"

Денис Шмигаль виглядає більш досвідченим кандидатом на крісло прем'єра, ніж Олексій Гончарук, але при цьому все одно не вражає своїм досвідом роботи

Як передає Politeka, на це у новому випуску програми «Недобрий вечір» звернув увагу її ведучий Ігор Лесєв (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку вниз). Він вважає рішення про звільнення Гончарука абсолютно правильним, так як екс-прем'єр, на його думку, був абсолютно некомпетентним.

«Ця команда космічних ідіотів навіть не розуміє, що сталося. От я зайшов на сторінку Гончарука в «Фейсбуці». Колективна фоточка олігофреноїдів, які за півроку розвалили буквально все. Обвал в промисловому виробництві. Гігантська діра в бюджеті. Дикий спад у вантажоперевезеннях по всій країні. Заборгованості по зарплатах бюджетникам та шахтарям. Але зате ці дармоїди півроку собі малювали премії і зарплати галактичних масштабів», - обурився Лесєв, нагадавши про «заслуги» Кабміну Гончарука.

Він також звернув увагу на те, що відставку екс-прем'єра не підтримали сили Петра Порошенка і Святослава Вакарчука. За словами ведучого, колишній Кабмін просто вкрав у українців півроку життя.

Втім, Лесєв зазначає, що новий прем'єр Шмигаль також викликає багато запитань. Ведучий наголосив, що в минулому прем'єр-міністрами в Україні ставали люди з яким-ніяким досвідом управління.

«А хто такий Шмигаль? Людина, яка кожен рік на новій роботі… Шмигаль – чиновник середньої ланки. Там помічник, тут радник, тут начальник відділу у Львівській ОДА. Найбільша його посада – це директор Бурштинської ТЕС. І там теж тільки рік пропрацював. Чистої води перекотиполе», - вважає Лесев.

На його думку, це не той чоловік, який може формувати смисли на державному рівні.

«Шмигаль – це дрібно. Нам знову під виглядом елітної риби підсунули піскарика», - емоційно підсумував ведучий.

Нагадаємо, нового прем'єра Шмигаля рознесли в пух і прах, подробиці скандалу: "Воду у Крим".

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