Денис Шмигаль виглядає більш досвідченим кандидатом на крісло прем'єра, ніж Олексій Гончарук, але при цьому все одно не вражає своїм досвідом роботи
Як передає Politeka, на це у новому випуску програми «Недобрий вечір» звернув увагу її ведучий Ігор Лесєв (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку вниз). Він вважає рішення про звільнення Гончарука абсолютно правильним, так як екс-прем'єр, на його думку, був абсолютно некомпетентним.
«Ця команда космічних ідіотів навіть не розуміє, що сталося. От я зайшов на сторінку Гончарука в «Фейсбуці». Колективна фоточка олігофреноїдів, які за півроку розвалили буквально все. Обвал в промисловому виробництві. Гігантська діра в бюджеті. Дикий спад у вантажоперевезеннях по всій країні. Заборгованості по зарплатах бюджетникам та шахтарям. Але зате ці дармоїди півроку собі малювали премії і зарплати галактичних масштабів», - обурився Лесєв, нагадавши про «заслуги» Кабміну Гончарука.
Він також звернув увагу на те, що відставку екс-прем'єра не підтримали сили Петра Порошенка і Святослава Вакарчука. За словами ведучого, колишній Кабмін просто вкрав у українців півроку життя.
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Втім, Лесєв зазначає, що новий прем'єр Шмигаль також викликає багато запитань. Ведучий наголосив, що в минулому прем'єр-міністрами в Україні ставали люди з яким-ніяким досвідом управління.
«А хто такий Шмигаль? Людина, яка кожен рік на новій роботі… Шмигаль – чиновник середньої ланки. Там помічник, тут радник, тут начальник відділу у Львівській ОДА. Найбільша його посада – це директор Бурштинської ТЕС. І там теж тільки рік пропрацював. Чистої води перекотиполе», - вважає Лесев.
На його думку, це не той чоловік, який може формувати смисли на державному рівні.
«Шмигаль – це дрібно. Нам знову під виглядом елітної риби підсунули піскарика», - емоційно підсумував ведучий.
Нагадаємо, нового прем'єра Шмигаля рознесли в пух і прах, подробиці скандалу: "Воду у Крим".
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