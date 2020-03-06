"Человек, который каждый год на новой работе"

Денис Шмыгаль выглядит более опытным кандидатом на кресло премьера, чем Алексей Гончарук, но при этом все равно не впечатляет своим опытом работы

Как передает Politeka, на это в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» обратил внимание ее ведущий Игорь Лесев (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он считает решение об увольнении Гончарука абсолютно правильным, так как экс-премьер, по его мнению, был совершенно некомпетентным.

«Эта команда космических идиотов даже не понимает, что произошло. Вот я зашел на страничку Гончарука в «Фейсбуке». Коллективная фоточка олигофреноидов, которые за полгода развалили буквально все. Обвал в промышленном производстве. Гигантская дыра в бюджете. Дикий спад в грузоперевозках по всей стране. Задолженности по зарплатам бюджетникам и шахтерам. Но зато эти тунеядцы полгода себе рисовали премии и зарплаты галактических масштабов», - возмутился Лесев, напомнив о «заслугах» Кабмина Гончарука.

Он также обратил внимание на то, что отставку экс-премьера не поддержали силы Петра Порошенко и Святослава Вакарчука. По словам ведущего, бывший Кабмин попросту украл у украинцев полгода жизни.

Впрочем, Лесев отмечает, что новый премьер Шмыгаль также вызывает много вопросов. Ведущий подчеркнул, что в прошлом премьер-министрами в Украине становились люди с каким-никаким опытом управления.

«А кто такой Шмыгаль? Человек, который каждый год на новой работе… Шмыгаль – чиновник среднего звена. Там помощник, тут советник, здесь начальник отдела во Львовской ОГА. Самая его крупная должность – это директор Бурштынской ТЭС. И там тоже только год проработал. Чистой воды перекати-поле», - считает Лесев.

По его мнению, это не тот человек, который может формировать смыслы на государственном уровне.

«Шмыгаль – это мелко. Нам опять под видом элитной рыбы подсунули пескарика», - эмоционально подытожил ведущий.

Напомним, нового премьера Шмыгаля разнесли в пух и прах, подробности скандала: "Воду в Крым".

Как сообщала Politeka, новый премьер попал в скандал с Крымом: «приведет к гуманитарной катастрофе».

Также Politeka писала, что Зеленский подсунул украинцам нового премьера, кто заменил Гончарука: "Зарплата больше 2 млн".