Денис Шмыгаль выглядит более опытным кандидатом на кресло премьера, чем Алексей Гончарук, но при этом все равно не впечатляет своим опытом работы
Как передает Politeka, на это в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» обратил внимание ее ведущий Игорь Лесев (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он считает решение об увольнении Гончарука абсолютно правильным, так как экс-премьер, по его мнению, был совершенно некомпетентным.
«Эта команда космических идиотов даже не понимает, что произошло. Вот я зашел на страничку Гончарука в «Фейсбуке». Коллективная фоточка олигофреноидов, которые за полгода развалили буквально все. Обвал в промышленном производстве. Гигантская дыра в бюджете. Дикий спад в грузоперевозках по всей стране. Задолженности по зарплатам бюджетникам и шахтерам. Но зато эти тунеядцы полгода себе рисовали премии и зарплаты галактических масштабов», - возмутился Лесев, напомнив о «заслугах» Кабмина Гончарука.
Он также обратил внимание на то, что отставку экс-премьера не поддержали силы Петра Порошенко и Святослава Вакарчука. По словам ведущего, бывший Кабмин попросту украл у украинцев полгода жизни.
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Впрочем, Лесев отмечает, что новый премьер Шмыгаль также вызывает много вопросов. Ведущий подчеркнул, что в прошлом премьер-министрами в Украине становились люди с каким-никаким опытом управления.
«А кто такой Шмыгаль? Человек, который каждый год на новой работе… Шмыгаль – чиновник среднего звена. Там помощник, тут советник, здесь начальник отдела во Львовской ОГА. Самая его крупная должность – это директор Бурштынской ТЭС. И там тоже только год проработал. Чистой воды перекати-поле», - считает Лесев.
По его мнению, это не тот человек, который может формировать смыслы на государственном уровне.
«Шмыгаль – это мелко. Нам опять под видом элитной рыбы подсунули пескарика», - эмоционально подытожил ведущий.
Напомним, нового премьера Шмыгаля разнесли в пух и прах, подробности скандала: "Воду в Крым".
Как сообщала Politeka, новый премьер попал в скандал с Крымом: «приведет к гуманитарной катастрофе».
Также Politeka писала, что Зеленский подсунул украинцам нового премьера, кто заменил Гончарука: "Зарплата больше 2 млн".