Журналіст, телеведучий і патріот Андрій Пальчевський розповів, чому в країні настане серйозний дефолт

Про це йдеться у новому відео зверненні українського телеведучого, яке з'явилося на його сторінці в Facebook, пише Politeka.net (щоб подивитися відео – проскроллье вниз)

«Чув вчора від Яценюка (а він сильний у відсотках), що наш уряд, керівництво нашої країни, я маю на увазі Банкову з Зеленським на чолі, бере позику під 30 відсотків річних. Ви розумієте? Беруть вони – віддавати нам. Це говорить про те, що рано чи пізно, швидше рано, настане дуже серйозний дефолт, а потім демонтаж влади», – заявив журналіст.

Андрій Пальчевський зазначив, що Зеленський боїться приймати рішення разом з міністрами, і оточує себе непрофесіоналами, які не можуть допомогти.

«В очах у Зеленського, незважаючи на те, що він обіймається з людьми, які виходять з коронавирусных палат, нехай навіть здорових (чого він, до речі, робити не повинен, бо він головнокомандующий). Ну гаразд. З'явився якийсь вселенський страх, пов'язаний з тим, що він не розуміє, що відбувається навколо, тому що Зеленський не дозволяє оточувати себе розумними людьми. Я думаю, йому варто готуватися до демонтажу системи», – затверджує Пальчевський.

Також він розповів, чому Зеленському варто почати зворотний відлік своєї влади.

«Не хочу виступати пророком, але не позбавлений дару передбачення, можу вам сказати те, що говорять багато киян. Сто відсотків почався відлік влади Володимира Зеленського, зворотний відлік. Він повинен підготувати країну до конституційної реформи, передати частину своїх повноважень, бажано, народу. В тому чи іншому вигляді. Абсолютно ясно, що президент не готовий. Не готові люди навколо. І те, що люди відмовляються бути міністрами, це показник того, що вони не вірять», – каже Пальчевський.

«Вірус може з'явитися самим суворим випробуванням», – додав Андрій Пальчевський.

пошел отсчет.. Gepostet von Андрей Пальчевский am Samstag, 7. März 2020

Нагадаємо, що Пальчевский: «У нас є один супер-олігарх, і звуть його…»

Як повідомляла Politeka, Пальчевський розкритикував президента: «Довіри до Зеленському немає і більше не буде ніколи».

Також Politeka писала, що Пальчевський розгромив команду Зеленського: «Влада дорого заплатить за сволотість, який вони нам влаштували».