Президент РФ Володимир Путін вимагає від президента Володимира Зеленського відновлення подачі води в Крим натомість врегулювання ситуації на Донбасі
Таку заяву на своїй сторінці в Facebook зробив український журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов, з посиланням на свої джерела, передає Politeka.net
За словами Бутусова, в телефонній розмові 14 лютого Путін знову зажадав від Зеленського відновлення подачі води в Крим як одна з умов домовленостей наступної «нормандської зустрічі».
«Саме тому спочатку голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, а потім прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявили про намір подати воду в Крим (Шмигаль потім свої слова спростував). І саме тому влада розіслала запити в інжинірингові організації про підготовку проекту відновлення подачі води в Крим», - написав журналіст.
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Бутусов переконаний, що подібна домовленість з Путіним – "груба помилка президента".
Раніше ми вже писали, новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль опинився в центрі гучного скандалу, як тільки вступив на посаду.
Хвилю обурення викликали його слова про необхідність подачі води в аннексированный Крим, сказані в ефірі одного з українських телеканалів.
Слова новообраного прем'єра визнали за намір прямою допомогою Росії, перехід президентської політсили на ідеологію «руського світу» і навіть раннім подарунком Путіну до дня народження.
Серед тих, хто різко відреагував на таку заяву відомі журналісти: Роман Цимбалюк, Павло Казарін.
Політолог Сергій Таран після слів прем'єра заявив, що «Слуга народу» переходить на ідеологію «руського світу».
Ввскоре Шмигаль поспішив виправдатися і заявив, що один з його «загубився в шумі студії», а позиція уряду незмінна: відновлення води можливе тільки після повернення Криму до складу України.
Нагадаємо, Зеленський підсунув українцям нового прем'єра: "зарплата більше 2 млн".
Як повідомляла Politeka, новий міністр вляпався у гучний скандал, не встигнувши сісти в крісло: "Україні не потрібен...".
Також Politeka писала, що новий міністр сильно осоромився перед Зеленським: «Агент Кремля, бидло».