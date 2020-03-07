Президент РФ Володимир Путін вимагає від президента Володимира Зеленського відновлення подачі води в Крим натомість врегулювання ситуації на Донбасі

Таку заяву на своїй сторінці в Facebook зробив український журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов, з посиланням на свої джерела, передає Politeka.net

За словами Бутусова, в телефонній розмові 14 лютого Путін знову зажадав від Зеленського відновлення подачі води в Крим як одна з умов домовленостей наступної «нормандської зустрічі».

«Саме тому спочатку голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, а потім прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявили про намір подати воду в Крим (Шмигаль потім свої слова спростував). І саме тому влада розіслала запити в інжинірингові організації про підготовку проекту відновлення подачі води в Крим», - написав журналіст.

Бутусов переконаний, що подібна домовленість з Путіним – "груба помилка президента".

Раніше ми вже писали, новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль опинився в центрі гучного скандалу, як тільки вступив на посаду.

Хвилю обурення викликали його слова про необхідність подачі води в аннексированный Крим, сказані в ефірі одного з українських телеканалів.

Слова новообраного прем'єра визнали за намір прямою допомогою Росії, перехід президентської політсили на ідеологію «руського світу» і навіть раннім подарунком Путіну до дня народження.

Серед тих, хто різко відреагував на таку заяву відомі журналісти: Роман Цимбалюк, Павло Казарін.

Політолог Сергій Таран після слів прем'єра заявив, що «Слуга народу» переходить на ідеологію «руського світу».

Ввскоре Шмигаль поспішив виправдатися і заявив, що один з його «загубився в шумі студії», а позиція уряду незмінна: відновлення води можливе тільки після повернення Криму до складу України.

Нагадаємо, Зеленський підсунув українцям нового прем'єра: "зарплата більше 2 млн".

Як повідомляла Politeka, новий міністр вляпався у гучний скандал, не встигнувши сісти в крісло: "Україні не потрібен...".

Також Politeka писала, що новий міністр сильно осоромився перед Зеленським: «Агент Кремля, бидло».