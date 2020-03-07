Володимир Зеленський здивував журналістів авторитетного британського видання відповіддю на його порівняння з персонажем Голобородька

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю « The Guardian ». Гарант відповів на багато запитань, що цікавлять світову громадськість, зокрема щодо теми України і РФ, взаємин українського лідера і Дональда Трампа, а також з приводу вітчизняного олігархату, який на думку Зеленського, не повинен грати першу скрипку в країні при її розвитку:

«…Не головні ролі, ролі в масовці – так, мабуть…», - висловився президент щодо українських олігархів, проводячи паралель з кіно. Також в інтерв'ю йдеться про те, що незважаючи на те, що з Ігорем Коломойським Зеленський знайомий давно, жодних особливих відносин з ним у президента немає. У контексті висловився Зеленський і про Рината Ахметова і закцентував, що купівля олігархом наддорогої вілли на Лазурному березі у Франції є, цитуємо «неприйнятним».

Примітно, що автори порівняли можливі дії Зеленського та його телевізійного персонажа «президента Голобородька», в жартівливій, зрозуміло, що манері, мовляв, «останній повісив би або розстріляв «олігархів»». На що Володимир Зеленський сказав:



«Якщо ми обрали демократію, то ми не можемо вішати людей. Хоча... Іноді дійсно цього хочеться. І знаєте чому? Тому що так було б швидше. Набагато швидше». Тут втрутилася прес-секретар Зеленського і сказала, що той жартує.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розкрив передбачувану дату своєї нової зустрічі з Володимиром Путіним в рамках «нормандського формату». Як повідомив український президент, саміт може відбутися вже в кінці квітня.

Втім, поки сторони продовжують погоджувати деталі.

Він додав, що вже 11 березня в Мінську пройде засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу, на якій обговорять новий обмін полоненими.

Раніше ми писали, що російський лідер Володимир Путін хоче, щоб українська політика стала більш передбачуваною. Так вважає економіст Валентин Землянський.

Росія і змушена проводити ту політику, якої дотримується кілька останніх років.

До того ж, Путіна сильно напружують натяки української влади на розміщення баз НАТО на території нашої країни.

Нагадаємо, таємниче зник кандидат у міністри, який відмовив Зеленському, ситуація на межі.

Як повідомляла Politeka, новий міністр сильно осоромився перед Зеленським: «Агент Кремля, бидло».

Також Politeka писала, що Зеленський підсунув українцям нового прем'єра: "Зарплата більше 2 млн".