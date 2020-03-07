Стало відомо, з ким втік з країни екс-прем'єр-міністр України Олексій Гончарук

Олексій Гончарук летить відпочивати разом зі скандальним екс-мер Ірпеня Володимир Карплюк.

Як повідомляло видання Українська правда, в 2015 році мер Ірпеня Володимир Карплюк задекларував аж 67 квартир, загальна площа яких понад 7 тисяч квадратних метрів. Квартири він придбав у 2013 році.

Після чого, в серпні 2017 року, Карплюку підготували підозру у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах). Сам мер заявляв, що ця інформація була фейкової.

А влітку 2018 року Володимир Карплюк залишив посаду мера Ірпеня.

Зазначимо, що Карплюк раніше вже намагався втекти з України, але його зупинила порядок прокуратури на допит через одного зі своїх колишніх адвокатів. Про це він пише на своїй сторінці в Facebook.

"Прокурори однозначно знали, що я збираюся летіти за кордон, що у мене куплені квитки на 22 число (22 січня) заздалегідь, і саме тому на середу, тобто на сьогодні вони дали мені повістку. Я відклав свій відпочинок і прийшов у прокуратуру", – написав тоді Карплюк.

Нагадаємо, що колишнього главу Кабміну «застукали» в літаку, який готувався вилетіти з аеропорту «Київ» в Лісабон.

Яка мета польоту Гончарука і коли він повернеться в Україну, поки що не повідомляється.

Тим часом стало відомо, що в лютому йому нарахували зарплату в розмірі 43 656 гривень, що на дві тисячі більше, ніж у січні. З цієї суми оклад склав 15 125 гривень, стільки ж – надбавка за інтенсивність праці, зарплата за час відрядження – 13 404 гривні. З цієї суми було віднята 8 512 гривень податків, та «чистими» Гончарук отримав на руки 35 143 гривні.

Нагадаємо, що Олексій Гончарук приречений.

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