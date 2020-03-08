Подача води в Крим, запропонована новим прем'єром Денисом Шмыгалем, сильно допоможе російським військам

Про це розповів представник президента України Володимира Зеленського в АРК Антон Кориневич, – передає "Главред". На його думку, на Росію і далі потрібно тиснути, блокуючи поставку води.

Антон Кориневич стверджує, що ресурсів для звичайних жителів Криму предостатньо. А ось військові відчувають гострий дефіцит. При цьому у Кремля немає права вимагати від України поблажок.

"Води не вистачає для російських військових. Москва не може звинувачувати Київ у "утиски" кримчан. Відповідно до Женевської конвенції щодо захисту населення під час війни, обов'язок забезпечувати захоплену територію цілком покладається на державу-окупанта. Як тільки анексія півострова припиниться, вода без проблем піде в Крим", – заявив постпред.

Юрій Смілянський, експерт Інституту чорноморських стратегічних досліджень, впевнений, що Москва відчайдушно намагається отримати українську воду. Адже поки це головний важіль тиску Києва щодо Криму, який небезпечно випускати з рук.

"Росіяни будуть завжди намагатися, в тому числі і з допомогою інформаційних вкидань, промацати готовність українських політиків відкрити вентиль" на території Херсонської області. Водна блокада - це, на жаль, поки що єдиний вагомий козир щодо анексованого півострова, який залишився в руках України", – підкреслив Смілянський.

Раніше новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що уряд хоче відкрити канал для українців в Криму. За його словами, "неподання туди води приведе до гуманітарної катастрофи".

Заява Шмигаля викликала великий ажіотаж. Пізніше прем'єр пояснив, що поки немає технічної можливості "напоїти" мирних громадян, не давши воду військовим: "З технічних причин поділити воду, яка піде людям і воду, яка піде на військові бази неможливо".

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