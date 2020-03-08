Терористи тримають набагато більше в'язнів, ніж розповідають в Офісі президента України Володимира Зеленського

Про це в інтерв'ю виданню "Обозреватель" розповів український журналіст і публіцист Станіслав Асєєв. У грудні 2019 року він повернувся з полону так званої "ДНР" в результаті проведеного обміну.

Раніше в ОП повідомили, що у двох невизнаних "республіках" окупанти утримують близько 300 осіб. Колишній полонений стверджує, що реальнца цифра набагато більше. За його підрахунками, тільки в одній "ДНР" знаходяться сотні в'язнів.

"Коли мене везли з ізоляції, там перебувало близько 30 осіб. Не всі збиралися на обмін. Частина - це бойовики, так зване ополчення, причому там дуже багато жінок. З 30 чоловік їх близько 20. Ще близько сотні перебували в СІЗО, в 50-й і 32-й колоніях. Сміливо можна говорити, що тільки в одній "ДНР" міститься близько 200 чоловік, всі чекають звільнення", – каже Асєєв.

Журналіст повідомив, що бранців тримають і в інших місцях. Йому відомо про так звану "хатинці" – колишній будівлі СБУ, а також про підвалах на Шевченка 26, гауптвахті, покинутих підприємствах.

"Скрізь утримуються люди і незрозуміло, в якій кількості і складі. Це я лише описую Донецьк. А є ще Горлівка, Макіївка та "ЛНР". Цифри, озвучені Офісом президента (300 людей на дві "республіки"), сильно занижені. Реальна картина набагато гірше", – зазначив звільнений в'язень окупантів.

За його словами, 99% полонених жорстоко катують терористи. Через це проходять як чоловіки, так і жінки. Як мінімум, просто б'ють. Найпоширеніша катування – "електричні дроти на різні частини тіла". При цьому кати можуть дуже швидко захопити нових людей.

"Ми можемо поміняти 200 осіб, а вони через тиждень наберуть 400", – заявив Станіслав Асєєв.

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