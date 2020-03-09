Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів про свої стосунки з президентом Володимиром Зеленським

Про це він сказав в інтерв'ю на каналі "Україна 24".

Разумков заявив, що він залишається в команді президента. Так він прокоментував з'явилися останнім часом у ЗМІ матеріали про те, що у нього складні відносини з Зеленським, і з-за цього він може залишити посаду.

"Не знаю, хто що пише, хто про що говорить, але мені здається, що у мене досить хороші відносини з Володимиром Олександровичем. І в плані професійної діяльності, і в особистому плані. Це моя особиста думка, я думаю, що президент його розділяє", - сказав Разумков.

Також він зазначив, що не припинив членство в партії "Слуга народу" він, а залишив лише посаду голови партії, оскільки це займає дуже багато часу.

"Партійна робота займає дуже багато часу. І хто цим займався, хто займався партбудівництвом, хто займався виборчими кампаніями, добре розуміє, що це з'їдає 26 годин на добу з 24-х. Тому паралельно об'єднувати партійну роботу з діяльністю голови Верховної Ради - це неможливо, тому що і ця робота забирає дуже багато часу", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що Володимир Зеленський посварився з Дмитром Разумковим і порадив йому звільнятися, якщо того що не подобається.

Повідомляється, що у спікера Верховної Ради відбулася розмова з президентом, в якому Разумков заявив, що не хоче брати на себе негатив від скандалів нардепів.

Спікер нібито підкреслив, що не хотів би, щоб його ім'я асоціювалося зі скандалами, в які регулярно потрапляють «слуги народу». Разумков вважає, що в таких історіях більш активну позицію має займати керівництво партії.

При цьому зазначалося, що Зеленському такі скарги не сподобалися. За словами джерела журналістів, президент дав спікеру ВР зрозуміти, що якщо йому щось не подобається, він може звільнити своє місце.

Нагадаємо, присоромлений Разумков розповів «Слугам», що про них думають українці.

Як повідомляла Politeka, рейтинг Зеленського рекордно змінився, президент поплатився за свої помилки.

Також Politeka писала, що Разумков не витримав ганебних витівок Слуг народу і зчепився з Зеленським.