У будівлі Херсонської ОДА 8 Березня виступили танцівниці в сесійній залі

Виступ танцівниці і співака хтось записав з працівників Херсонської ОДА на відео. Після цього його опублікували в мережі. Ролик одразу став популярним в інтернеті і приводом для дискусій. Про це пише Politeka.

На відео дівчата танцюють в коротких чорних сукнях і рваних колготках. Поряд з ними стоять два чоловіки в костюмах, які співають. В цей час чиновники сидять за своїми місцями і насолоджуються поданням.

Прокоментував відео і депутат від "Слуги Народу" Максим Бужанський:

"Клара Цеткін і Роза Люксембург можуть бути задоволені собою. Якщо б не вони, з їх боротьбою за права жінок, хрін би хто дозволив напівголим дівчатам танцювати 8 березня в Херсонській ОДА. Так би губернатор з заступниками самі похмуро і витанцьовували б. А тепер, ні, змушені кусати губи в президії, поки дами відколюють колінця. Це ж, до речі, і до децентралізації. Раніше довелося б зі столиці стриптизерок замовляти, а тепер можна своїми силами, з рядів, так сказати", - написав політик.

Повідомлялося, що в Чернівецькій області вирішили скасувати 8 березня. Все із-за того, що там госпіталізували кілька осіб з підозрою на коронавірус. Влада міста Новодністровськ вирішили перестрахуватися.

"У ситуації, небезпечної для здоров'я і життя українців ситуації, важливо постаратися уберегтися від контакту з потенційними розповсюджувачами інфекцій в період, коли в країні зафіксовані перші випадки з підозрою на зараження коронавірусом", - було заявлено в повідомленні.

У місті повинен був пройти концерт до Міжнародного жіночого дня та дитячий конкурс краси. Також скасували і циркову програму, яка була запланована ще на 4 березня.

Нагадаємо, привітання з 8 березня, оригінальні вірші для найближчих жінок

А ще Politeka писала, які квіти категорично не можна дарувати жінкам на 8 березня

Також Politeka повідомляла, скільки українці будуть відпочивати в 2020



