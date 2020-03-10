Володимир Путін офіційно зможе обиратися на пост президента ще на один термін

У Росії схвалили поправку до Конституції про обнулення президентських термінів. З такою пропозицією у вівторок, 10 березня, виступила в Держдумі Валентина Терешкова.

Володимир Путін особисто підтримав запропоновану поправку, при цьому зазначивши, що остаточне рішення має залишатися за Конституційним судом.

«В принципі, цей варіант був би можливий, але за однієї умови — якщо Конституційний суд дасть офіційний висновок, що така поправка не буде суперечити принципам Конституції», - заявив президент РФ.

Він також насторожив багатьох фразою про те, що сподівається зробити «дуже багато хорошого» до 2024 року, додавши, що «А там видно буде».

Після його слів Держдума підтримала поправку про зняття обмежень по кількості президентських термінів. Це дозволить Путіну балотуватися на президентські вибори в 2024-му році.

Депутати Держдуми також у другому читанні ухвалили проект закону про поправки до Конституції РФ, внесений раніше Путіним.

До цього ми повідомляли про те, що Путін вирішив прокоментувати слова президента України Володимира Зеленського про Другій світовій війні. Путіна запитали, чи не зачепило те, що влада Польщі не покликали його в Освенцим на 75-річчя визволення. "Не покликали — і не треба!" – різко відповів президент РФ.

"Але поїхав туди зате Зеленський, який розповідає про 1-й Український фронт, про 100-ю Львівську дивізію…", – продовжив провокацію журналіст.

І тут вже Путін не став себе стримувати.

"Ми ж розуміємо, що це нісенітниця. Ми розуміємо, що все це — кон'юнктура сьогоднішнього дня. А мільйони українців, які воювали з Гітлером воювали з нацизмом? Це плювок у обличчя. Я Вас запевняю. Бояться просто рот розкрити там, тому що відразу переслідування почнеться. Я знаю, що там відбувається, в серцях людей, які воювали з нацизмом зі зброєю в руках. Для них це — плювок. Ну, нинішньому президентові України хочеться бути таким благовидим для чинного керівництва Польщі, яка вчиняє, на мій погляд, дуже велику помилку", – він висловився в дусі пропаганди.

Нагадаємо, Путін не стримався і відчитав Зеленського.

Як повідомляла Politeka, Путін однією фразою видав свій діагноз, росіяни в сльозах.

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