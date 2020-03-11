Уряд під керівництвом Дениса Шмигаля може пропрацювати більше року

Про це спікер Ради Дмитро Разумков розповів в ефірі українського телеканалу, передає Politeka.net.

Він висловив сподівання, що Кабінет міністрів, очолюваний Денисом Шмигальомм, зможе пропрацювати більше 12 місяців.

"Давайте ми подивимося, як вони будуть працювати. Я сподіваюся, що вони зможуть працювати більше, ніж рік, проте все залежатиме передусім від них", - підкреслив Разумков.

Він також прокоментував чутки про те, що до складу нового уряду можуть потрапити Сергій Тігіпко і Арсеній Яценюк.

"Думаю, що не варто зараз переходити на якісь прізвища. Однак я не впевнений, що саме перелік цих осіб сьогодні розглядається на ці посади ", - впевнено додав спікер.

Підсумовуючи, Дмитро Разумков також висловився про можливий розпуск Верховної Ради 9 скликання.

"Я сьогодні не бачу ні юридичних, ні політичних підстав для розпуску ВР. Голосування за Кабінет міністрів підтверджує існування та ефективну роботу коаліції. Сказали, що парламент непримиренний, такий, який не може знайти спільну мову, але я абсолютно з цим не згоден. Парламент, коли хоче, працює досить ефективно", - резюмував він в ефірі українського телеканалу.

Раніше ми розповідали про те, що Дмитро Разумков вразив заявою після сварки з Зеленським. За словами спікера, він залишається в команді президента.

Так він прокоментував з'явилися останнім часом у ЗМІ матеріали про те, що у нього складні відносини з Зеленським, і через це він може залишити посаду.

"Не знаю, хто що пише, хто про що говорить, але мені здається, що у мене досить хороші відносини з Володимиром Олександровичем. І в плані професійної діяльності, і в особистому плані. Це моя особиста думка, я думаю, що президент його розділяє", - сказав Разумков.

Також він зазначив, що не припинив членство в партії "Слуга народу", а залишив лише посаду голови партії, оскільки це займає дуже багато часу.

Нагадаємо, присоромлений Разумков розповів «Слугам», що про них думають українці.

Як повідомляла Politeka, рейтинг Зеленського рекордно змінився, президент поплатився за свої помилки.

Також Politeka писала, що Разумков не витримав ганебних витівок Слуг народу і зчепився з Зеленським.