Верховна Рада повинна бути відправлена на карантин, а не приймати рішення по земельній реформі під час того, як вся країна хвилюється через коронавірус

Таку думку висловив в ефірі «112 каналу» український журналіст, телеведучий і патріот Андрій Пальчевський (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Він запропонував обмежити активність Ради на час епідемії коронавірусу.

«Для цього президент повинен проявити президентський характер», - наголосив ведучий.

Він звернув увагу на те, що Україна виділила мало коштів на боротьбу з можливою епідемією китайського вірусу порівняно з іншими країнами. На думку Пальчевського, в цілому ситуація з вірусом в нашій країні виглядає досить підозріло.

«Виставляють нового заступника міністра Ляшка і його устами кожен день іде, вибачте, ця брехня про одного хворого…Заходять всі, здають всі, а хворий вже 10 днів один. Ви мені скажіть, як може бути при 16 тисячах хворих в Європі один хворий в Україні? Це ж повний нонсенс! І хто відповість за цю брехню?», - поцікавився Пальчевський.

За його словами, зараз президенту Зеленському як ніколи потрібні професіонали в своїх областях на ключових позиціях.

«Президенту Зеленському реальних треба брати, крутих дядьків, які можуть відірвати голови всім тим, хто не буде виконувати приписи карантину…Відповідальність кожного зараз – це і є головна заслуга перед батьківщиною. Але керівництву країни треба починати з себе», - закликав Пальчевський.

Раніше ми писали про те, що ситуація з оголошенням карантину з-за коронавірусу Covid-19 і голосування у цей період в парламенті виглядають як підстава. Такою думкою поділився Пальчевський.

«Питання до влади. А чому під час тритижневого карантину, саме зараз нашому парламенту, якщо він звичайно наш (хоча ми знаємо, що немає), треба приймати рішення про передачу землі в приватні руки. 30 років чекали-чекали, а потім оголосили караул, щоб не скупчувалися люди на вулицях, а раптом почнуть протестувати. Це перше. Збіг? Якщо так – виправляйте, панове. Виглядає, як підстава», - зазначив він.

Нагадаємо, українців обдурили з карантином, Пальчевський не стримався.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський закликав змінити Конституцію, з'явилося звернення до Зеленському.

Також Politeka писала, що Пальчевський переміг всіх ненависників свята 8 березня.