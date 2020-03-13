Верховна Рада повинна зібратися на позачергове термінове засідання
Про це в ефірі українського телеканалу заявив заступник голови МЗС Віктор Ляшко, передає Politeka.net.
За його словами, позачергове засідання необхідно збирати через стрімке поширення коронавіруса в світі і збільшення кількості українців, у яких діагностовано симптоми небезпечного захворювання.
Тому, як заявив Віктор Ляшко, він звертається до спікера Ради Дмитру Разумкову із закликом якомога швидше зібрати Парламент.
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«Я думаю, що міністр охорони здоров'я вже ініціював питання, щоб скликати Верховну раду на позачергове засідання для ухвалення цього закону», — підкреслив заступник голови профільного міністерства.
Він також додав, що в цих умовах Верховна Рада повинна якнайшвидше прийняти законопроект про пріоритетною розмитненні товарів, які необхідні для боротьби з короновирусом. Такий законопроект буде поданий МОЗ у Раду в найближчим часом.
Варто також відзначити, що в рамках позачергового засідання Рада може затвердити виділення 100 млн з держбюджету на закупівлю засобів індивідуального захисту для поповнення держрезерву.
Раніше ми розповідали про те, що в Україні зафіксовані нові випадки зараження коронавірусом COVID-19. Цю інформацію вже підтвердили в МОЗ.
«В Україні зафіксовано два нових випадки коронавирусной інфекції - у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернувся в Італію протягом останніх 14 днів», - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що тест на коронавірус проводила вірусологічна рефернс - лабораторія центру громадського здоров'я. Заражених вже ізолювали.
Нагадаємо, що коронавірус в Україні вдарив з новою силою, кількість людей у лікарнях зростає: всі подробиці.
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