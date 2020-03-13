Верховна Рада повинна зібратися на позачергове термінове засідання

Про це в ефірі українського телеканалу заявив заступник голови МЗС Віктор Ляшко, передає Politeka.net.

За його словами, позачергове засідання необхідно збирати через стрімке поширення коронавіруса в світі і збільшення кількості українців, у яких діагностовано симптоми небезпечного захворювання.

Тому, як заявив Віктор Ляшко, він звертається до спікера Ради Дмитру Разумкову із закликом якомога швидше зібрати Парламент.

«Я думаю, що міністр охорони здоров'я вже ініціював питання, щоб скликати Верховну раду на позачергове засідання для ухвалення цього закону», — підкреслив заступник голови профільного міністерства.

Він також додав, що в цих умовах Верховна Рада повинна якнайшвидше прийняти законопроект про пріоритетною розмитненні товарів, які необхідні для боротьби з короновирусом. Такий законопроект буде поданий МОЗ у Раду в найближчим часом.

Варто також відзначити, що в рамках позачергового засідання Рада може затвердити виділення 100 млн з держбюджету на закупівлю засобів індивідуального захисту для поповнення держрезерву.

Раніше ми розповідали про те, що в Україні зафіксовані нові випадки зараження коронавірусом COVID-19. Цю інформацію вже підтвердили в МОЗ.

«В Україні зафіксовано два нових випадки коронавирусной інфекції - у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернувся в Італію протягом останніх 14 днів», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що тест на коронавірус проводила вірусологічна рефернс - лабораторія центру громадського здоров'я. Заражених вже ізолювали.

Нагадаємо, що коронавірус в Україні вдарив з новою силою, кількість людей у лікарнях зростає: всі подробиці.

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