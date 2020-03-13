Рано чи пізно це повинно було статися

Конфлікт на Донбасі практично заморожений, і, виходить, мета Мінських угод – зупинити пряму і відкриту війну – досягнута

Таку думку в блозі для «Обозревателя» висловив російський політолог Дмитро Орєшкін.

За його словами, припинення військової фази конфлікту на Донбасі – реальний варіант розвитку подальших подій. Про це свідчить зменшення кількості обстрілів, а також практично сформована укріплена лінія розділу з обох сторін.

Орєшкін вказує на той момент, що нескінченно воювати не можна ні Росії, ні Україні, оскільки це затратно як матеріально, так і психологічно. Тому рано чи пізно ситуація повинна була заморозитися, і зараз це відбувається.

«Наступний етап - припинення обстрілів як таких, навіть мінімальних. Тобто це мінімізація прикордонних провокацій. За такою схемою розвиваються практично всі такого роду конфлікти, будь то Нагірний Карабах, Абхазія, Республіка Північного Кіпру, конфлікти в Азії й Африці. Йде війна, яку вдається нейтралізувати якимись спільними зусиллями, залишається недружнє сусідство з недружніми ударами, провокаціями і ще бог знає з чим. Зрештою, і ця фаза завершується, починається холодний мир, і він може тривати дуже довго», – прогнозує експерт.

Що ж стосується територій «Л/ДНР», то вони, упевнений автор, Путіну не потрібні, і російський президент хоче будь-якими шляхами впихнути їх назад в Україну, однак при цьому не бажає втрачати контроль над цією територією і віддавати кордон. У Києві це розуміють, тому не поспішають забирати Донбас назад.

Орєшкін порівнює окуповані і розгромлені війною території зі шматком гниючого м'яса, оскільки ні економічних, ні промислових перспектив там немає.

Війну на Донбасі політолог назвав дуже серйозним геополітичним промахом Путіна, який він досі намагається замаскувати анексією Криму. Насправді ж Росія вже давно втратила вплив над Україною.

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