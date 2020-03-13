Такого багато хто не очікував

У мережі з'явилися фото протоколу, підписаного в ході засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську

Знімками поділилося видання ZN.UA. Підписана 11 березня угода по суті фіксує суб'єктність так званих «Л/ДНР», а Росія, Німеччина, Франція та ОБСЄ визначаються гарантами-спостерігачами.

В протоколі можна знайти інформацію про створення Консультативної ради, яке заплановано вже на 25 березня. Перед цим сторони повинні будуть провести консультації з Францією, Німеччиною та ОБСЄ.

Виходячи з тексту протоколу, головним завданням нової ради стане встановлення діалогу і вироблення пропозицій щодо врегулювання ситуації на Донбасі у відповідності з Комплексами заходів. По суті, мова йде про проведення виборів на окупованих територіях.

Учасників Консультативної ради обиратимуть як Україна, так і «Л/ДНР», а також Росія, Німеччина, Франція та ОБСЄ. Сторони повинні будуть повідомити спецпредставникові голови ОБСЄ в Україні та ТКГ про те, хто буде їх представниками, не пізніше, ніж за три робочих дні до дня першого засідання ради.

У свою чергу, журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook назвав підписання цієї угоди «державною зрадою» з боку представників Києва.

«Слідчий СБУ, який сьогодні відкриє кримінальну справу за статтею 111 "Державна зрада" проти представників України в Тристоронній контактній групі увійде в історію Війни за незалежність…Підписавши угоду в Мінську про створення Консультативної ради з представниками "окремих районів України", Леонід Кучма прямо порушив Конституцію і закон України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих теріторіях у Донецькій та Луганській областях"», - заявив він.

Бутусов також навів окремі статті з закону, яким суперечить підписаний документ.

Журналіст закликав визначити все коло осіб, які були причетні до «предательскому змовою в Мінську», і притягнути їх до відповідальності.

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