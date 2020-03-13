Україна виявилася абсолютно не готова до епідемії коронавірусу через те, що влада і народ живуть у двох різних реальностях

Як повідомляє Politeka, про це у новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Він прокоментував рішення про введення в країні карантину у зв'язку з лякаючою епідеміологічною ситуацією в світі.

«Зауважили, що таке карантин при Зеленском? Те ж саме, що воєнний стан при Порошенку. Змін – нуль. Просто школоту і студентиків розпустили по домівках. Ось це весь карантин», - заявив ведучий.

Він підкреслив, що всі проблеми виникають через те, що існують дві «паралельних України»: одна для політиків, які тільки і роблять, що розподіляють між собою гроші, а інша для простого народу. При цьому держава навіть не намагається спростити життя своїм громадянам.

За словами Лесєва, ситуація різко погіршилася з приходом коронавіруса, коли для запровадження повноцінного загальнонаціонального карантину потрібно багато грошей, ресурсів і злагодженої роботи сотень тисяч людей.

«А у нас немає навіть марлевих пов'язок. Зате є Радуцький, який трохи збагатився. Та у нас взагалі ні**ена немає. Ні держрезерву, ні спецфонду, нічого. Весь карантин – одна суцільна фікція», - обурився Лесєв.

Втім, ще більша проблема в України з виявленням хворих, підкреслює ведучий. Він розповів про те, що в сусідній Білорусі за два дні на коронавірус перевірили тисячу осіб, а в Україні за той же час перевірили менше п'ятдесяти.

«У нас же ніхто не перевірив тисячу людей тест-системами. Ну тому що їх усього кілька тисяч на всю країну. І я вже говорив цього тижня – у нас навіть ці тест-системи збираються продавати. Ну, типу, якщо є гроші – дізнайся свій діагноз. А якщо у людини немає грошей? Якщо у людини немає 300 гривень купити тест? Ось це рівень нашої державності», - підкреслив Лесєв.

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