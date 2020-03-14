Люди прийшли не з порожніми руками

Під будівлею Офісу президента розпочався масштабний протест добровольців, через що туди почали стягувати загони Національної гвардії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал PavlovckyNews.

"Кілька тисяч учасників маршу добровольців прийшли до Офісу президента, щоб виставити вимогу керівництва держави припинити капітуляцію", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що правоохоронці і безліч протестувальників одягли захисні маски, а прийшли не з порожніми руками – частина активістів тримають у руках плакати та прапори України.

При цьому люди росповідають, що вимагають від влади відмовитися від переговорів з бойовиками, яким планується надати амністію. За їх словами, це робиться під прикриттям карантину, який нещодавно оголосили.

Раніше ми писали, що в четвер, 12 березня, у Києві сталися заворушення під час презентації Національної платформи примирення і єдності, яку за ініціативою президента Володимира Зеленського створила команда радника секретаря РНБО Сергія Сивохи.

Бійка сталася після того, як активісти перекрили вхід.

Натовп скандував, що Сивохо зрадник і ворог України, оскільки той не називає Росію ворогом. Також ображали президента Володимира Зеленського. Модератор намагався заспокоїти ситуацію, але це не вийшло. Кільком бешкетникам вдалося прорватися до Сивохо, якого заштовхали. Останній був змушений ретируватися.

Нагадаємо, Сивохо розповів, як повернути Донбас в Україну: п'ять ключових кроків

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