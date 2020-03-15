Андрій Пальчевський заявив про проблему браку апаратів штучної вентиляції легенів в Україні

Як повідомляє Politeka, журналіст і політик Андрій Пальчевський розповів, що наша країна не готова прийняти заробітчан, які зараз намагаються повернутися додому в Україну (щоб переглянути відео, доскролльте до кінця).

«На кордоні з Польщею десятки наших співвітчизників намагалися в'їхати. Країна абсолютно не готова їх приймати – раз. А замість того, щоб налагодити виробництво апаратів вентиляції легенів, яких у Німеччині 200 тисяч, і в Польщі десятки тисяч, у нас, за моїми даними, їх працюючих близько тисячі», – зазначив Пальчевський у своєму відеозверненні.

Також він заявив, що всі інші апарати, які повинні були бути в країні, вкрадені, розібрані, розболтані і «докладені наверх».

«Володя, чому не можна було за три місяці налагодити виробництво ШВЛ – апаратів штучної вентиляції легенів в Україні? Чому, всі ці смішки, вибачте, «про сірнички» і туалетний папір замість того, щоб зробити те, що повинно бути зроблено?», – запитує журналіст у президента.

Також він навів у приклад зарубіжний досвід. Так, футболіст Роналдо віддав свої готелі, щоб розмістити там госпіталі.

«Наше керівництво має покарати тих, хто торгував респіраторами і масками з нашого національного резерву, всіх тих, хто їх покривав. Вже все знають, уже всі знають, крім Володимира Зеленського.

Політик навів приклад європейські країни, де закрилися магазини. У нашій країні ж, продавці і касири навіть не використовують медичні маски.

«І саме головне – з завтрашнього дня в Італії та Іспанії закриті всі магазини, за винятком продуктових і аптек, але в наших, я дивлюся, дівчатка, які торгують, сидять без масок. Що будемо робити? Одягати їм маски або розповідати дурниці, що маски не допомагають? Я думаю, треба припинити брехати народу», – стверджує Андрій Пальчевський.

Він додав, що до нас прийшла біда, як зазвичай, коли ми до неї не готові.

Заробитчане! что нам везут? кто о них позаботится???? Gepostet von Андрей Пальчевский am Sonntag, 15. März 2020

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