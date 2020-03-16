Прямих переговорів між Україною та окупаційними бандформуваннями "Л/ДНР" не буде

Про це в інтерв'ю журналістам розповів нардеп від "Слуги народу" і голова комітету Ради із зовнішньої політики Олександр Мережко, передає РБК.

Зокрема, він вирішив прокоментувати створення так званого "Консультаційної ради" при ТКГ в Мінську, що не на жарт розлютило українців.

Мережко заспокоїв українців і заявив, що офіційний Київ не буде вести прямих переговорів з підконтрольними Кремлю терористами "Л/ДНР".

"Ніяких прямих переговорів між Україною і ОРДЛО не було, немає і не буде. І ніякого статусу спостерігача РФ не отримає", - підкреслив нардеп.

Він також додав, що на сьогоднішній момент існують переговори по суті між Україною і РФ, як і стан війни, яку розпочав Кремль.

Що стосується протесту "слуг народу" проти підписаного Андрія Єрмаком документа в Мінську, то, за словами Олександра Мережка, ніяких "бунтів" всередині фракції не було.

"Ніяких серйозних протестів не було. Була зустріч з Єрмаком, на якій ми змогли отримати компетентні та вичерпні відповіді на всі питання", - підкреслив він у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали про те, що незабаром може відбутися новий масштабний обмін полоненими. За словами глави держави Володимира Зеленського, українська група в Мінську передала список українців на обмін. Проте деякі з них можуть бути вже мертві.

"Ми передали в Мінську список з понад 200 осіб. Це дуже важливо. Ми дізналися імена цих людей, де вони знаходяться. Ми не знаємо, коли і з яких регіонів ми повернемо цих людей, але ми, безумовно, прагнемо до цього", - заявив президент.

Також Зеленський уточнив, що зараз з Росією обговорюється питання про права кримських татар на території анексованого півострова.

За його словами, найскладнішим в переговорах залишається питання Криму, але без нього говорити про територіальної цілісності України неможливо.

Нагадаємо, що Зеленський розкрив деталі про нову обмін полоненими: "Ми домовилися про...".

Як повідомляла Politeka, Єрмак зустрівся з "правою рукою" Путіна, Донбасу винесли вердикт: Вже в березні...

Також Politeka писала, що у Зеленського запропонували провести вибори в Криму: що це означає і хто буде голосувати.