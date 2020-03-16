У розпорядженні журналістів опинився секретний звіт британської Національної служби охорони здоров'я про поширення коронавіруса

Згідно звіту, який підготували для високопоставлених чиновників, епідемія може тривати до весни 2021 року, пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian. Наголошується, що це перший документ, в якому представники системи охорони здоров'я зізнаються, що очікують поширення вірусу в наступні 12 місяців.

У Британії вже готуються до того, що близько 80% британців за цей час заразяться коронавірусом. Всього за цей час можуть перехворіти четверо з п'яти громадян Британії. Близько 7,9 мільйонам людей може знадобитися госпіталізація. Додамо, що ця цифра фігурувала в звітах і раніше в якості найгіршого сценарію. Втім, реальна кількість хворих може виявитися меншою. У звіті наголошується, що близько 500 тисяч осіб з 5 мільйонів працюючого населення можуть захворіти в будь-який момент. У групі ризику співробітники служби здоров'я та працівники сфери соціальної допомоги.

Станом на 16 березня в Британії коронавірусом заразилося майже 1400 осіб. У зв'язку з ситуацією в країні скасували вибори. Вже зараз у Британії турбуються, що не впораються з навантаженням на службу охорони здоров'я. Лікарні не встигають перевіряти велику кількість людей з симптомами. Повідомляється, що тестування будуть проходити тільки тяжко хворі люди.

Тим часом, у світі захворіло вже понад 169 тисяч осіб. Найбільше людей захворіло у Китаї, Італії, Ірані та Південній Кореї. Епідемія активно поширюється в Європі і США. В Україні на даний момент 5 підтверджених випадків захворювання, 4 з яких в Чернівецькій області.

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