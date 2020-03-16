Володимир Зеленський запропонував заборонити міжміське сполучення і ввести ряд інших жорстких заходів у зв'язку з епідемією коронавірусу

У понеділок, 16 березня, президент України записав нове відеозвернення, присвячене протистоянню пандемії. У ньому він підкреслив, що приклад Китаю показав всьому світу ефективність жорстких заходів у боротьбі з коронавірусом.

«Досвід Китаю показує, що непопулярні і жорсткі рішення долають вірус і рятують життя. Досвід інших країн показує, що м'якотілість і ліберальність союзники коронавірусу. Тому ми будемо діяти жорстко, невідкладно, можливо, непопулярно, але заради одного - життя та здоров'я українців», - заявив президент.

Він повідомив, що ввечері відбудеться засідання уряду, на якому будуть розглядатися можливі заходи для боротьби з епідемією.

Зеленський закликав Кабмін з 17 березня заборонити роботу ТРЦ, ресторанів та інших розважальних закладів в Україні. Також під забороною будуть масові заходи за участю більше 10 осіб, включаючи обряди і церемонії. Експорт продуктів харчування повинен бути обмежений за визначеним Кабміном списком.

Крім того, президент пропонує заборонити будь-яке міжміське і міжобласне сполучення з 18 березня. Також пропонується закрити метро, у маршрутних таксі перевозити не більше 10 пасажирів за раз, і до 20 пасажирів за раз – у тролейбусах, трамваях, автобусах і вагонах громадського транспорту.

Президент також звернувся до Мінфіну з проханням провести переговори з МВФ та іншими партнерами для отримання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавіруса.

Президент також зажадав від уряду ввести з вівторка режим надзвичайної ситуації у Чернівецькій та Житомирській областях.

Зеленський також закликав Нацбанк, Мінфін і українські банки представити програму кредитних канікул для малого і середнього бізнесу і концепцію податкових змін. Громадяни з пенсією менше 5 тис. гривень повинні будуть отримати доплату 1 тис. гривень.

Окремо президент закликав українців за можливості залишатися вдома і виходити на вулицю тільки для покупки їжі та ліків.

Досвід Китаю засвідчує, що непопулярні та жорсткі рішення долають вірус і рятують життя. Досвід інших країн показує, що м’якотілість та ліберальність є союзниками коронавірусу. Тому ми будемо діяти жорстко, невідкладно, можливо, непопулярно, але заради одного – життя та здоров’я українців. Gepostet von Володимир Зеленський am Montag, 16. März 2020

Нагадаємо, українські міста закриваються один за іншим: повний список.

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