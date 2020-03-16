Владимир Зеленский предложил запретить междугороднее сообщение и ввести ряд других жестких мер в связи с эпидемией коронавируса

В понедельник, 16 марта, президент Украины записал новое видеообращение, посвященное противостоянию пандемии. В нем он подчеркнул, что пример Китая показал всему миру эффективность жестких мер в борьбе с коронавирусом.

«Опыт Китая показывает, что непопулярные и жесткие решения преодолевают вирус и спасают жизни. Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность союзники коронавируса. Поэтому мы будем действовать жестко, безотлагательно, возможно, непопулярно, но ради одного - жизнь и здоровье украинский», - заявил президент.

Он сообщил, что вечером состоится заседание правительства, на котором будут рассматриваться возможные меры для борьбы с эпидемией.

Зеленский призвал Кабмин с 17 марта запретить работу ТРЦ, ресторанов и других развлекательных заведений в Украине. Также под запретом будут массовые мероприятия при участии больше 10 человек, включая обряды и церемонии. Экспорт продуктов питания должен быть ограничен по определенному Кабмином списку.

Кроме того, президент предлагает запретить любое междугороднее и межобластное сообщение с 18 марта. Также предлагается закрыть все метро, в маршрутных такси перевозить не более 10 пассажиров за раз, и до 20 пассажиров за раз – в троллейбусах, трамваях, автобусах и вагонах общественного транспорта.

Президент также обратился к Минфину с просьбой провести переговоры с МВФ и другими партерами для получения финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.

Президент также потребовал от правительства ввести со вторника режим чрезвычайной ситуации в Черновицкой и Житомирской областях.

Зеленский также призвал Нацбанк, Минфин и украинские банки представить программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса и концепцию налоговых изменений. Граждане с пенсией меньше 5 тыс. гривен должны будут получить доплату 1 тыс. гривен.

Отдельно президент призвал украинцев по возможность оставаться дома и выходить на улицу только для покупки еды и лекарств.

Досвід Китаю засвідчує, що непопулярні та жорсткі рішення долають вірус і рятують життя. Досвід інших країн показує, що м’якотілість та ліберальність є союзниками коронавірусу. Тому ми будемо діяти жорстко, невідкладно, можливо, непопулярно, але заради одного – життя та здоров’я українців. Gepostet von Володимир Зеленський am Montag, 16. März 2020

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