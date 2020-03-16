Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з парламентарями зі своєї фракції «уламав» їх проголосувати за скандальний проект закону

Про це повідомляє «Обозреватель» з посиланням на свої джерела.

«Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з нардепами "Слуги народу" 16 березня домовився, що народні обранці проголосують за законопроект про ринок землі», - йдеться в повідомленні.

Також журналістам джерело розповіло, що Рада буде працювати навіть завтра, 17 березня. А скандальний закон повинні будуть проголосувати до кінця нинішнього тижня.

При цьому на зустрічі тільки шість народних депутатів висловили свою думку про те, що мораторій на землю знімати не потрібно.

Раніше щодо ситуації про ринок землі висловлювався економічний експерт Юрій Атаманюк. За його словами, відкриття ринку землі буквально "доб'є" Україну.

"Одне з основних питань, з якими зіткнулося людство, це продовольча проблема. Ми на сьогоднішній день носії найбільш цінного, що може бути. Ми найбільші експортери сільгосппродукції (близько 15% сільгосппродукції на ринках йде з України). Тобто можна говорити, що ми годуємо кожного 6-7 жителя семимільярдної Землі. Це важіль, з допомогою якого ми повинні просто процвітати і як з ним розпорядитися - точно не так, як з ним розпорядилися в 90-ті роки, коли у нас був третій у світі ядерний боєзапас, який ми віддали, не отримавши жодних інвестицій. Аналогічно ми розпорядилися з нашими стратегічними підприємствами, коли за пляшку горілки продавали сертифікати - і з'явилися олігархи. Це була друга помилка. І ось зараз влада йде на третю - продаж землі", - зазначив Атаманюк.

Нагадаємо, Пальчевський закликав донести до Зеленського, що голосування за ринок землі стане для президента фатальним.

Як повідомляла Politeka, глава Мінфіну Ігор Уманський розповів, що питання відкриття ринку землі в Україні педалює МВФ. Натомість нам буде надано новий транш.

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