Верховна Рада зібралася на надзвичайне засідання, незважаючи на карантин

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, сьогодні Парламент обирав нового генпрокурора і затверджував законопроект, спрямований на боротьбу з епідемією коронавіруса.

Але вся увага українців була зосереджена на тому, як саме топ-політики дотримуються норм карантину.

Найбільше вразила українців Юлія Тимошенко, яка з'явилася на засідання Ради в люксової масці від Gucci.

"Найбільш стильна маска ВР", - йдеться у підписі до знімків, які у своєму Facebook опублікувала Ганна Стешенко.

Більш того, в соціальних мережах задаються питанням, де політики могли взяти маски, адже у вільному продажі в аптеці зараз їх немає.

Але найбільше запитань до екс-президента України Петру Порошенку, який після повернення з Іспанії прийшов на засідання Ради без будь-яких засобів захисту.

"Петро Відважний. Без маски. Хоча може він просто шукає привід не прийти на новий допит у Держбюро розслідувань і зупинити рух по своїх справах. Там це бажання таке божевільне, що заради цього і в "корона-челленджері" по лизанню сидіннь унітазів не гріх взяти участь", - йдеться у публікації Telegram-каналу Klymenko Time.

Українці з гумором відреагували на "шоу масок" в Парламенті і зазначили, що нардепів все добре зі смаком оформлені, якщо вони підбирають собі такі люксові маски.

"Ще б, в зоні ризику", "В наморднику", "Коси в руках не вистачає!)", "Під стиль косметики)", "Вона не вона, коли б і маска була не брендового", "Під колір трусів?", "Який рот, така і маска", "ЮВТ знає толк в стилі", "Намордник потрібен, а не маска", "Ось що таміфлю робить!", "БДСМ-стиль", "Пані тужить", "Перейшла на темну сторону", "А вона не кусається?", - жартують вони в коментарях під публикациями.

Раніше ми розповідали про те, що Кабмін посилив карантин в Україні. Жорсткі заходи будуть введені з 17-18 березня і триватимуть, як мінімум, до 3 квітня.

Рішенням Кабінету міністрів припинено залізничне, авіа - і міжміське автобусне і міжобласне пасажирське сполучення. Також припиняють роботу метрополітени Києва, Харкова та Дніпра.

Також забороняється перевозити понад 10 українців одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, а також в автобусах, що виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.

Що стосується всього світу, то епідемія коронавіруса виходить з-під контролю. Станом на 17 березня, на Землі заражено більше 182 тисяч осіб. Жертвами коронавіруса COVID-19 вже стали понад 7100 осіб.

Нагадаємо, що умови карантину посилять, поїздки між містами скасовуються: до чого готуватися українцям.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

Також Politeka писала, що українці не зможуть повернутися з Росії через коронавірус