Переговори президента України Володимира Зеленського з МВФ про екстрену допомогу виявилися безуспішними, а Рада відмовилася ставити до порядку денного законопроект про ринок землі

Як повідомляє Politeka, про те, що МВФ бортанув Україну в критичний момент повідомив на своїй особистій сторінці в мережі Facebook український журналіст Юрій Бутусов.

Він зазначив, що парламент сьогодні не голосуватиме за законопроект про введення ринку землі, і голосування переноситься на невизначений термін.

Журналіст зазначив, що президент переконував депутатів проголосувати за закон, оскільки нібито досяг домовленості з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Кристалиною Георгієвою про надання Україні екстреної безповоротної допомоги в розмірі 5 мільярдів доларів.

"Переговори з Георгієвою Зеленський веде особисто - і навіть пропонував голові комітету по економіці Наталухе зателефонувати до МВФ з його номери, в доказ серйозності намірів МВФ. Наталуха вказував на ризики законопроекту та політичні наслідки", - пише Бутусов на своїй сторінці в мережі.

Він зазначає, що за рахунок такої аргументації в 5 мільярдів Зеленському вдалося переконати фракцію піти на колосальний удар по рейтингу і домогтися підтримки законопроекту. Журналіст додав, що насправді ніяких гарантій Зеленському не дали.

Сьогодні МВФ не підтвердив, що в обмін на землю надасть гроші, а "Слуги народу" не готові створювати революційну ситуацію і голосувати за недопрацьований законопроект.



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