Українці бурхливо відреагували на те, що президент Володимир Зеленський під час зустрічі з парламентарями зі своєї фракції "уламав" їх проголосувати за скандальний проект закону

У повідомленні, яке з'явилося у ряді ЗМІ було сказано, що президент України Володимир Зеленський на зустрічі з нардепами "Слуги народу" 16 березня домовився, що народні обранці проголосують за законопроект про ринок землі.

Мережа закипіла від цієї новину, адже українці не готові прощати Зеленського за таке рішення.

Більшість українців звернулися до президента України з гнівними посланнями, благаючи схаменутися, поки не стало надто пізно. А інші запідозрили, що Зеленський скористався карантином через коронавірус і намагається пропхати закон про землю.

"Хлопець тебе не туди несе. Ти що твориш. Одумайся", "Хлопців на війні вбивають, а вони падлюки хочуть продати землю. Схаменіться, ви вже все продали навіть не хочете слухати народ", "Я думаю, що нас як до революції пан продає разом з землею", "Навіщо???

Більшість Вам повірило , а Ви вирішили продати ... З народом так не можна!".

Були серед українців і ті, хто не міг стримати свій гнів, вони не підбирали виразів і жорстко критикували Зеленського. Деякі припустили, що саме для прийняття "закону про землю" Зеленському і знадобився карантин.

"Яким треба бути долб**обом, щоб у такий тяжкий для країни час приймати такий закон. Плювати йому на народ України. Він думає тільки про олігархів", "Його амбіції перевищують здоровий глузд. Україна з молотка", "Ось і одна з відповідей для чого потрібен карантин".

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