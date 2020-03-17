Президент Володимир Зеленський терміново звернувся до українців, які залишилися за кордоном під час епідемії коронавірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу гаранта.

Так, якщо раптом ви перебуваєте за кордоном, вам потрібно зробити дві речі.

«Зареєструйтесь в системі ДРУГ ось за цим посиланням: https://friend.mfa.gov.ua/#/  . Там повідомте МЗС про країну, де ви знаходитесь, і надайте якомога більше інформації про суть проблеми в розділі« Коментар до подорожі». Це дуже допоможе нашим дипломатам і спростить формування списків громадян, які мають терміново повернутися додому», - йдеться в повідомленні.

Дорогі українці, якщо ви зараз перебуваєте за кордоном і у вас немає змоги повернутися додому, дійте так: 1. Зареєструйтесь у системі ДРУГ ось за цим посиланням: https://friend.mfa.gov.ua/#/ Там повідомте МЗС про країну, де ви перебуваєте, й надайте якомога більше інформації про суть проблеми в розділі «Коментар до подорожі». Це дуже допоможе нашим дипломатам та спростить формування списків громадян, які мають терміново повернутися додому. 2. Якщо вам не вдалося зареєструватись, зверніться до українського посольства чи консульства на території країни, де ви перебуваєте. Це можна зробити електронною поштою або за телефоном гарячої лінії. Всі контакти ви знайдете на офіційних сторінках відповідних установ або на сайті МЗС: http://bit.ly/2WkUZab І ще напрочуд важлива інформація. Нами сформовано так звані хабові точки. Потрапивши туди, ви зможете дістатися до України безкоштовно або за пільговими цінами. Це такі міста: Стамбул, Дубай, Абу-Дабі, Прага, Берлін, Варшава, Перемишль, Відень, Братислава, Рига та Вільнюс. Уся детальна інформація буде на офіційному сайті МЗС: https://mfa.gov.ua/ Крім того, хочу поділитися низкою важливих посилань. • Оперативна карта роботи пунктів пропуску на час карантину: http://www.customs.gov.ua/?p=533 Канали комунікації Міністерства охорони здоров’я: • Сайт: http://moz.gov.ua/ • Сторінки у Facebook: www.fb.com/moz.ukr та https://www.facebook.com/moz.ukr/ • Twitter: https://twitter.com/MoH_Ukraine • YouTube-канал: http://bit.ly/39ZKKfo • Офіційні Telegram-канали: @mozofficial та Коронавірус_інфо – @COVID19_Ukraine • Відповіді на основні запитання про COVID-19: http://covid19.com.ua • Instagram: @yemets.moz

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Gepostet von Володимир Зеленський am Dienstag, 17. März 2020

Якщо ж у вас не виходить зареєструватися – телефонуйте в українське посольство або консульство. Також це можна зробити за допомогою електронної пошти.

Крім того, Зеленський також закликав українців вірити тільки офіційній інформації, і не звертати увагу на фейки. Також він порекомендував на карантині почитати "Музей кинутих секретів" Оксани Забужко, роман Чака Паланіка "Вцілілий", а також переглянути картину "один плюс один".

Раніше ми писали, що через коронавірус Україна, як і багато країн, закриває кордони - тисячі людей застрягли на пунктах пропуску і не можуть потрапити додому ось вже добу.

У зв'язку із ситуацією, Україна просить Польщу дозволити нашим громадянам перетинати кордон пішки. Як відомо, раніше Польща обмежила дію пунктів пропуску на своїх кордонах, пише глава МЗС Дмитра Кулеби:

Так на брифінгу в понеділок, 16 березня міністр підтвердив інформацію про те, що на кордоні з Україною працюють три автомобільні пункти пропуску, він також зазначив, що рішення про закриття пункту пропуску Шегині-Медика влада ухвалила «із сумом»:

«Тому що, враховуючи економічні можливості багатьох людей, багатьом було б набагато легше пішки перетнути кордон. Ми ведемо діалог з нашими польськими партнерами, щоб цей перехід все-таки відкрити. Але відповіді поки немає».

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Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі й ліків, кадри: "допомогти не можуть".

Як повідомляла Politeka, люди потрапили в пастку на кордоні через карантину, фото: "вже цілу добу...".

Також Politeka писала, що візи більше не видають, КПП перекриті: що відбувається, подробиці.