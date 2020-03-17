Президент Володимир Зеленський терміново звернувся до українців, які залишилися за кордоном під час епідемії коронавірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу гаранта.

Так, якщо раптом ви перебуваєте за кордоном, вам потрібно зробити дві речі.

«Зареєструйтесь в системі ДРУГ ось за цим посиланням: https://friend.mfa.gov.ua/#/ . Там повідомте МЗС про країну, де ви знаходитесь, і надайте якомога більше інформації про суть проблеми в розділі« Коментар до подорожі». Це дуже допоможе нашим дипломатам і спростить формування списків громадян, які мають терміново повернутися додому», - йдеться в повідомленні.

Якщо ж у вас не виходить зареєструватися – телефонуйте в українське посольство або консульство. Також це можна зробити за допомогою електронної пошти.

Крім того, Зеленський також закликав українців вірити тільки офіційній інформації, і не звертати увагу на фейки. Також він порекомендував на карантині почитати "Музей кинутих секретів" Оксани Забужко, роман Чака Паланіка "Вцілілий", а також переглянути картину "один плюс один".

Раніше ми писали, що через коронавірус Україна, як і багато країн, закриває кордони - тисячі людей застрягли на пунктах пропуску і не можуть потрапити додому ось вже добу.

У зв'язку із ситуацією, Україна просить Польщу дозволити нашим громадянам перетинати кордон пішки. Як відомо, раніше Польща обмежила дію пунктів пропуску на своїх кордонах, пише глава МЗС Дмитра Кулеби:

Так на брифінгу в понеділок, 16 березня міністр підтвердив інформацію про те, що на кордоні з Україною працюють три автомобільні пункти пропуску, він також зазначив, що рішення про закриття пункту пропуску Шегині-Медика влада ухвалила «із сумом»:

«Тому що, враховуючи економічні можливості багатьох людей, багатьом було б набагато легше пішки перетнути кордон. Ми ведемо діалог з нашими польськими партнерами, щоб цей перехід все-таки відкрити. Але відповіді поки немає».

Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі й ліків, кадри: "допомогти не можуть".

Як повідомляла Politeka, люди потрапили в пастку на кордоні через карантину, фото: "вже цілу добу...".

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