Денис Шмигаль виявився людиною Ріната Ахметова, і працює в його інтересах

Як повідомляє Politeka, про це у новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). На думку ведучого, в особі нового прем'єр-міністра Україна отримала все того ж Олексія Гончарука, тільки «з закритим ротом».

Лесєв прокоментував заклик Шмигаля «готуватися до кризи» і зазначив, що на тлі цих слів прем'єр продовжує діяти в інтересах Ахметова. Зокрема, Кабмін ввів мита на електроенергію та вугілля з Росії одразу на 65%. За словами ведучого, проблема в тому, що українське вугілля при цьому залишається найдорожчим не тільки в Європі, але і в світі.

«За вугілля та газ за космічними цінами ми будемо платити. Тому що у Ахметова є свій ручний прем'єр-міністр», - заявив Лесєв.

Він також звернув увагу на прийнятий Верховною Радою закон, покликаний звільнити українців від сплати податку на час карантину.

«Там цікава ситуація. По-перше, підтримуються тільки великі платники податків. А по-друге, вони підтримуються за рахунок місцевих бюджетів. Податок за торгові площі, сплата ЄСВ. А це, до речі, основне джерело поповнення Пенсійного фонду… Ситуація така ж, як і з вуглинкою Ахметова. Бідні люди за свій рахунок будуть допомагати вижити багатим», - пояснив ведучий.

Лесєв також розкритикував міністра інфраструктури Владислава Криклія за організацію «евакуації українців з-за кордону».

«Спочатку ці кенти скасували всі авіасполучення. Люди втратили гроші на вже куплені квитки. А тепер ці ж авіакомпанії - СкайАп і МАУ – продають повторно квитки українцям. Більш того, продають в 2 рази дорожче, ніж вони коштували раніше… А у Криклія це мародерство називають – «евакуацією українців», - обурився ведучий.

Він підсумував, що на тлі пандемії в українців залишилося лише дві надії: «раннє літо і лікарі, що звільнилися в Китаї».

«Сонце погасить сезонну епідемію ГРВІ. А китайці нам просто допоможуть, як колись наші батьки допомагали аборигенам Африки. Інших шансів у нас немає. Тільки природа і зовнішня допомога. Так, коронавірус – це страшно. Але українська влада, яка з ним бореться – це ще страшніше», - впевнений Лесєв.

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