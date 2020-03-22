У розпал пандемії коронавіруса Ангелу Меркель застукали за покупкою вина в одному зі столичних супермаркетів
Відповідні знімки розмістив німецький телеканал RTL, передає Politeka.net.
Канцлер Німеччини Ангеда Меркель прийшла у звичному одязі і без респіратора в супермаркет Hit Ullrich в Берліні.
Політик зробила покупки і самостійно везла візок, в якому лежали чотири пляшки вина, туалетний папір, гель для душу та інші господарські товари.
Радикальні заходи через коронавірус, новий заражений у Раді і поворот курсу долара - головне за ніч
«Яка там робота»: мережу підірвав потік котів, які сумують на карантині, кумедні кадри
Ведуча "Х-Фактора" забула про білизну заради пікантних фото в тонкій сукні: "Ніби ніхто не бачить"
Долар послабив хватку, гривня рвонула угору: НБУ здивував новим курсом валют
Потім Меркель підійшла до каси і розплатилася за покупки кредитною картою.
Як відомо, Ангела Меркель - одна з найвпливовіших жінок світу, проте, за словами журналістів, її часто можна зустріти в цьому магазині.
Нагадаємо, сприйнятливі українці, яких налякали слова канцлера Німеччини Ангели Меркель про те, що зупинити епідемію практично неможливо і "від 60 до 70% населення будуть заражені", вирішили тікати з міст у сільські глибинки, при цьому гарненько обчистивши магазинні полиці.
«Пішов жерти цибулю з самогоном», «Краще закупитися продуктами і консервами і пересидіти десь пів рочки в глухому селі поки все стихне», «70% хммм Таке заявити на весь світ!!! Значить вони знають те, чого не кажуть людям, тобто біда конкретна», - коментують жителі України заяву Меркель в соцмережі.
До речі ситуація з спустошенням маркетів відбувається у всьому світі. Принаймні, в Італії, коли почався спалах, також всі побігли за продуктами.
Нагадаємо, що у МОЗ розповіли, що чекає українців після 3 квітня: "Не секрет, що...".
Також Politeka повідомляла, що курс стрімко змінюється, українців попередили про зростання цін.