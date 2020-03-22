У розпал пандемії коронавіруса Ангелу Меркель застукали за покупкою вина в одному зі столичних супермаркетів

Відповідні знімки розмістив німецький телеканал RTL, передає Politeka.net.

Канцлер Німеччини Ангеда Меркель прийшла у звичному одязі і без респіратора в супермаркет Hit Ullrich в Берліні.

Політик зробила покупки і самостійно везла візок, в якому лежали чотири пляшки вина, туалетний папір, гель для душу та інші господарські товари.

Потім Меркель підійшла до каси і розплатилася за покупки кредитною картою.

Як відомо, Ангела Меркель - одна з найвпливовіших жінок світу, проте, за словами журналістів, її часто можна зустріти в цьому магазині.

Нагадаємо, сприйнятливі українці, яких налякали слова канцлера Німеччини Ангели Меркель про те, що зупинити епідемію практично неможливо і "від 60 до 70% населення будуть заражені", вирішили тікати з міст у сільські глибинки, при цьому гарненько обчистивши магазинні полиці.

«Пішов жерти цибулю з самогоном», «Краще закупитися продуктами і консервами і пересидіти десь пів рочки в глухому селі поки все стихне», «70% хммм Таке заявити на весь світ!!! Значить вони знають те, чого не кажуть людям, тобто біда конкретна», - коментують жителі України заяву Меркель в соцмережі.

До речі ситуація з спустошенням маркетів відбувається у всьому світі. Принаймні, в Італії, коли почався спалах, також всі побігли за продуктами.