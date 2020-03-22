Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розкрив намір міжнародних організацій виділити матеріальну допомогу нашій країні

За словами Кислиці, ряд організацій, серед яких ВООЗ, ЮНІСЕФ та інші розробляють два плани допомоги Україні з сумарним бюджетом 58 млн доларів, пише "Укрінформ".

Кислиця підкреслив, що перша програма (38 млн доларів) стосується закупівлі ліків та обладнання, посилення експертного аналізу ситуації в країні, а інші кошти будуть витрачені на підтримку українців на сході України.

"В умовах загострення епідемкризису ми не можемо забувати про верстви населення, які є найбільш уразливими. Якщо хто не знає, на початку року ООН затвердила План гуманітарного реагування для України розміром близько $162 млн. Розуміючи, що потреби зараз ростуть, ми плануємо залучити ще $20 млн. на боротьбу з поширенням Covid-19", - зазначив Кислиця.

Раніше ми повідомляли, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час карантину пенсіонерам додадуть 1 тисячу гривень. Але доплати отримають не всі, а лише ті, у кого пенсія менше п'яти тисяч. У народі надбавку вже охрестили "вовиною тисячею".

Поки незрозуміло, чи буде акція одноразовою або гроші виплатять літнім українцям за кожен місяць, поки триває карантин. Як повідомив Кабмін, у зв'язку з коронавірусом обмеження будуть діяти мінімум два тижні – до 3 квітня. Але якщо ситуація з COVID-19 не покращиться – заходи можуть продовжити.

Таким чином, "вовину тисячу" повинні виплатити приблизно 10 мільйонам українців. Це обійдеться державі в 10 мільярдів гривень щомісяця.

Також ми розповідали, з сьогоднішнього дня, 22 березня, українські вулиці сумісно з поліцією і Нацгвардією вийдуть патрулювати представники ВСУ. Про це повідомили в Міноборони.

Патрулі покликані контролювати дотримання громадянами правил карантину. Нагадаємо, українцям радять без потреби не виходити на вулицю, одягати захисні маски. Нагадаємо, у зв'язку з карантином в країні закриті пасажирські міжміські перевезення, авіасполучення і скасовані потяги.

Зазначимо, станом на 10 годину 22 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 6 нових випадків, всі вони - в Києві.

Нагадаємо, що число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

Також Politeka повідомляла, що Зеленський посилює боротьбу з коронавірусом: що заборонено в Україні з 17 і 18 березня.