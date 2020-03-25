Кабмін України ввів режим надзвичайної ситуації по всій країні на 30 днів

Про це в середу, 25 березня, в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Крім того, у режим надзвичайної ситуації переведена Єдина державна система цивільного захисту.

Режим НС (а, відповідно, і карантин) діятиме до 24 квітня.

Рішення про введення НС обумовлено тим, що коронавірус на сьогодні виявили вже в 13 областях України та місті Києві. У МОЗ станом на 10 годин 25 березня відзвітували про 113 випадків COVID-19, 4 смертей і 1 одужання.

Додатково до вирішення про НС Кабмін також постановив:

належним чином облаштувати КПП в зонах надзвичайної ситуації з обов'язковим санітарним оглядом громадян і пропуском тільки після медичного огляду осіб та дезінфекції транспортних засобів;

залучити до роботи на цих пунктах працівників і технічні засоби МОЗ, Нацполиции, Нацгвардії, ДСНС;

всі приміщення, дороги і тротуари повинні проходити ретельну дезінфекцію;

надавати допомогу малозахищеним верствам населення з залученням працівників соціальних служб, волонтерів тощо

Режим надзвичайної ситуації включає в себе наступні обмеження – дотримання карантинного режиму, мобілізацію ресурсів, зупинку міського транспорту, закриття торгових і розважальних центрів, закриття загальноосвітніх закладів, заборона на мітинги і роботу ДСНС з дезінфекції. Всіх громадян просять залишатися вдома.

Не слід плутати режим НС з більш жорстким режимом - надзвичайний стан (ПП) - для введення якого потрібно зібрати РНБО, підписати документ про режим у президента і проголосувати його у Верховній Раді. Окрім згаданих обмежень як при НС також включає в себе примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб та ведення комендантської години.

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Нагадаємо, ООН виділяє екстрену допомогу Україні: "десятки мільйонів...".

Як повідомляла Politeka, карантин через коронавіруса в Україні: оголошені нові правила для кредитів, депозитів й комуналки.