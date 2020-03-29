Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із словами, що в країні можливий дефолт
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу гаранта.
«Завтра має відбутися позачергове засідання Верховної Ради. І в України зараз два шляхи - або прийняти два життєво важливих закону і отримати підтримку в розмірі не менше 10 млрд. доларів, або провалити їх прийняття, що за оцінкою президента призведе до занепаду економіки і дефолту», - зазначив він.
При цьому Зеленський стверджує, що влада останнім часом нібито робила все можливе, переклавши всю відповідальність на народних депутатів.
"Завтра народ України чітко побачить чи готові ви захищати його інтереси. І хоча завтра ви будете в масках люди зрозуміють хто ви. Виберіть завтра правильний шлях", - підкреслив він.
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Як повідомлялося раніше, нинішня криза може стати набагато серйозніше, ніж у 2008 році. З'явилася інформація, що Офіс президента і уряд готуються до дефолту.
Про це повідомляє Телеграм-канал Легітимний з посиланням на джерело в ОП, зазначаючи, що влада в даний час прораховує варіанти та алгоритми дій з порятунку української економіки.
"Наша економіка не витримає карантин більше 2-х тижнів. Все, що буде більше «вб'є економіку повністю». Особливо вб'є дрібний і середній бізнес, а це означає голодні бунти", - йдеться в повідомленні.
Також в цьому році Україна не зможе виплачувати борги МВФ і кредиторам. В даний час, за інформацією джерела, ОП і уряд зайняли вичікувальну позицію по «дефолту», тобто очікують, коли якась інша країна оголосить першої.
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