Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із словами, що в країні можливий дефолт

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу гаранта.

«Завтра має відбутися позачергове засідання Верховної Ради. І в України зараз два шляхи - або прийняти два життєво важливих закону і отримати підтримку в розмірі не менше 10 млрд. доларів, або провалити їх прийняття, що за оцінкою президента призведе до занепаду економіки і дефолту», - зазначив він.

При цьому Зеленський стверджує, що влада останнім часом нібито робила все можливе, переклавши всю відповідальність на народних депутатів.

"Завтра народ України чітко побачить чи готові ви захищати його інтереси. І хоча завтра ви будете в масках люди зрозуміють хто ви. Виберіть завтра правильний шлях", - підкреслив він.

Сьогодні в «Борисполі» приземлився другий літак з Китаю. Він доставив 300 тисяч спеціальних респіраторів та 35 тисяч захисних костюмів для лікарів, військових і поліцейських. Також на борту – майже два мільйони масок для населення. Вантаж уже розподілено, він прямує в регіони України. Сьогодні вночі літак знову вилетить до Китаю по наступний вантаж. Водночас ми очікуємо прибуття окремою доставкою 100 тисяч високоточних ПЛР-тестів. Завтра має відбутися позачергове засідання Верховної Ради. Через коронавірус Україна фактично опинилася на роздоріжжі та має два шляхи. Перший – ухвалення двох життєво важливих законів. Після чого ми одержимо підтримку від наших міжнародних фінансових партнерів у розмірі щонайменше 10 мільярдів доларів. Це потрібно для стабілізації економіки та подолання кризи. Другий шлях – провал цих законів. Після – занепад економіки й загроза дефолту. Останні тижні Офіс Президента та Кабмін робили все, що від нас залежало. Ми домовилися про фінансову підтримку для України. Ми й уряд свій шлях обрали. Тепер – черга за народними депутатами. Завтра народ України чітко побачить, чи готові ви захищати його інтереси. Суспільство зрозуміє – ви слуги народу чи прислужники чужих інтересів. Усвідомте свою відповідальність. Оберіть завтра правильний шлях. Вас привели до влади не окремі особи, вас обрав Народ України. Тепер – ваша черга обрати його. Іще один важливий момент – це дистанційна освіта під час карантину. Наше завдання як держави – забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань. З цією метою в понеділок, 6 квітня, стартує проект «Всеукраїнська школа онлайн». У його межах 40 педагогів з Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України. Дорогі громадяни, продовжуйте лишатися вдома та не виходьте на вулицю без зайвої потреби. Як би не кортіло це зробити. Сьогодні вночі Україна перейшла на літній час. Я вірю, що зовсім скоро завдяки єдності та згуртованості ми всі перейдемо на здоровий та щасливий час. Gepostet von Володимир Зеленський am Sonntag, 29. März 2020

Як повідомлялося раніше, нинішня криза може стати набагато серйозніше, ніж у 2008 році. З'явилася інформація, що Офіс президента і уряд готуються до дефолту.

Про це повідомляє Телеграм-канал Легітимний з посиланням на джерело в ОП, зазначаючи, що влада в даний час прораховує варіанти та алгоритми дій з порятунку української економіки.

"Наша економіка не витримає карантин більше 2-х тижнів. Все, що буде більше «вб'є економіку повністю». Особливо вб'є дрібний і середній бізнес, а це означає голодні бунти", - йдеться в повідомленні.

Також в цьому році Україна не зможе виплачувати борги МВФ і кредиторам. В даний час, за інформацією джерела, ОП і уряд зайняли вичікувальну позицію по «дефолту», тобто очікують, коли якась інша країна оголосить першої.

Нагадаємо, українців попередили, чим небезпечний карантин через коронавіруса.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

Також Politeka писала, що українці не зможуть повернутися з Росії через коронавіруса, прийнято радикальне рішення.